《小傳日記》花旗大選至，缸友要留意；神州數據好，魚缸飛高高

《小傳日記》聽日就係花旗總統選舉，雖然拜登民調領前，但侵侵係搖擺州份力追，到時鹿

死誰手都仲未知，美股上周五表現反覆偏軟，道指最多跌逾５００點，不過神州周六公布嘅官方

ＰＭＩ好過預期，加上今朝財新１０月製造業ＰＭＩ創逾９年半高，香江魚缸連跌四日後，今日

成功彈起，高開１６７點報２４２７４，升幅曾經擴大至近３００點，但廿天線阻力大，升幅曾

一度縮水，見２４２３２點全日低位。不過午後突破上午高位，曾升３７８點，見２４４８６點

，重上２０天線（約２４３８９點）。挑戰５０天線（約２４５０８）。最終埋單報２４４６０

，升３５２點或升逾１巴仙。大選未有結果前，缸友們都決定輕倉上路，主板成交大減兩成三至

１１６１﹒９３億銀。國企指數報９９３６，升１７６點或升近２巴仙。

今日傳統股有資金流入，大笨象（００００５）反彈逾２巴仙，報３２﹒８元；生發發

（００３８８）跳起逾１巴仙，報３７４﹒４銀。而ＱＱ（００７００）漲近２巴仙，報

６０１﹒５元；小米（０１８１０）升近半巴仙，報２２﹒１元；不過螞蟻集團（０６６８８）

上市在即，加上來緊雙十一購物節，阿里（０９９８８）飛起近２巴仙，報２９７﹒８元；同樣

具雙十一購物節概念嘅京東（０９６１８）走高近２巴仙，報３２０﹒４元。神州電訊佬終於識

彈，中移動（００９４１）威威升近３巴仙，報４８﹒５５銀。

Ａ場個別發展，上證綜指近乎平收，報３２２５升唔夠１點；深證成指報１３４２０，升

１８４點或升逾１巴仙。兩市成交縮減至８１２４億銀人仔。



＊內銀已捱過撐市表現可，金價再飆高金礦股造好＊



輪住派成績表內銀股今日都翻炒，主要係有大行認為內銀股已捱過最壞情況，花旗份報告話

，由於監管機構允許銀行在第三季度實現比第二季度更具差異化的盈利增長，中資銀行單季淨利

潤同比僅下降３﹒７％，撥備壓力有所減輕。工行（０１３９８）飛高近４巴仙，高收４﹒５３

銀；建行（００９３９）抽高近４巴仙，報５﹒５４銀；中行（０３９８８）彈高逾３巴仙，報

２﹒５３銀；農行（０１２８８）飛高逾６巴仙，報２﹒７９銀；招行（０３９６８）揚近半成

，報４２﹒２５銀。

花旗大選將至，不明朗因素籠罩魚缸，加上歐美多國新冠疫情再趨嚴峻，孖屐避險情緒升溫

。金價重上１８８０美元關，帶挈金礦股造好，紫金（０２８９９）炒高近８巴仙，報６﹒０５

銀；招金（０１８１８）高收逾６巴仙，報１０﹒５６銀；山東黃金（０１７８７）彈高近４巴

仙，報１８﹒９４銀；中國黃金國際（０２０９９）急揚近６巴仙，報１０﹒１２銀；兩倍槓桿

的南方黃金（０７２９９）則漲逾１巴仙，報８﹒８２５銀。



＊中銀河造好炒起中劵佬，藥佬兩頭走康希諾最醜＊



中國銀河（０６８８１）成績好好睇，頭三季賺多四成六，早段曾飆逾９巴仙最高報

４﹒７５銀，中國銀河收市彈近８巴仙，報４﹒５７銀。中金今日喺Ａ場掛牌高開兩成，中金

（０３９０８）走高近１巴仙，報１８﹒２銀。招商證券（０６０９９）飛起逾３巴仙，報

９﹒９３銀。中信建投（０６０６６）踢起逾３巴仙，報９﹒６７銀。廣發証券（０１７７６）

飛高逾６巴仙，報１０﹒６銀。

藥佬個別走，醫藥Ｂ仔藥明巨諾超購近４５０倍，帶動同系嘅藥明生物（０２２６９）早段

炒高近２巴仙，收市微跌唔夠半巴仙，報２１５﹒８銀。藥明康德（０２３５９）鏟高逾２巴仙

，報１２６銀。信達生物（０１８０１）彈近４巴仙，報５９﹒３銀。康希諾生物

（０６１８５）唔見逾５巴仙，報１４３﹒２銀。石藥（０１０９３）低開３巴仙，低收逾１巴

仙，報８﹒０５銀。翰森製藥（０３６９２）旗下嘅糖尿病新藥得到國家藥監局頒發藥品註冊批

件，但仍要走低，收市走低近１巴仙，報３４﹒３銀。



＊國策谷行油車佬唔使愁，賭收勝預期賭佬有轉機＊



神州當局即將公布《新能源汽車產業發展規劃》，有內媒話計劃當中包括加強充換電、加氫

等基礎設施建設，亦會對充電樁建設科水支持，鼓勵開展換電模式應用。今朝汽車股造好，比亞

迪（１２１１）彈近１３巴仙破頂，報１７３﹒７銀。吉利汽車（００１７５）新系列星瑞噚日

上市，係吉利旗下第一款按ＣＭＡ架構打造嘅車型，吉利飛高近１４巴仙，報１８﹒０８銀。長

城汽車（０２３３３）走上逾５巴仙，報１３﹒２２銀。東風集團（００４８９）走上逾１巴仙

，報５﹒５３銀。

馬交１０月博彩收入有７２﹒７億馬交銀，按月升近２﹒３倍，收入係今年１月以嚟最高，

亦都較花旗估計嘅６０億高。濠賭佬齊齊上，銀河娛樂（０００２７）漲逾３巴仙，報５２﹒６

５元；金沙（０１９２８）走高近２巴仙，報２７﹒６銀；新濠國際（００２００）彈逾４巴仙

，報１３﹒１元；澳博控股（００８８０）飛近３巴仙，報８﹒２５元。不過，美高梅

（０２２８２）第三季經調整ＥＢＩＴＤＡ蝕７﹒３１億銀，收市唔見逾５巴仙，報９﹒６７銀

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