  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/11/2020 10:00

《保險觸覺－黎柱基》家傭保險的全面保障

　　《保險觸覺》香港有不少「雙職家庭」，加上人口老化問題日益嚴重，很多人都會聘請外籍
家庭傭工幫忙照顧家庭。本港現時的外傭人口已超過３９萬人，成為重要的勞動力之一，由此可
見她們的普遍性及重要性。「工人姐姐」把家居打理得井井有條，作為僱主的我們也要履行責任
，為她們提供周全保障，同時也可避免負上沉重的財務負擔。
　　雖然很多僱主都知道要為外傭購買勞工保險（「勞保」），但勞保只涵蓋受傷或身故賠償的
保障，而根據法例規定，若外傭生病或受傷，僱主必須提供免費醫療。換言之，不論是外傭的門
診醫藥費，抑或是送院治理的手術住院開支，僱主都要肩負起所有使費，因此單靠勞保未必足夠

　　為填補勞保的保障缺口，一份全面的家傭保險必不可缺。現時市面上的家傭保險，每年保費
由數百元至千多港元不等，主要涵蓋住院及手術、門診、牙科和住院現金等醫療保障。值得注意
的是，一般家傭計劃的牙科保障以緊急需要為主，故此不包括洗牙或牙科檢查所需費用。

＊額外危疾保障＊

　　另外，由於家傭保險一般不提供危疾保障，僱主也可考慮額外投保計劃附加的嚴重疾病保障
，如中風、癌症、心臟病及腎衰竭等，萬一外傭不幸患上危疾，這些額外的醫療保障額度將有助
減輕因外傭患病而面對的財政壓力。
　　除了醫療方面的保障外，家傭保險還會提供第三者責任保障，以及外傭因死亡、受傷或生病
而需遣送原居地的費用。此外，部分計劃更設有忠誠保障以保障僱主利益，賠償因家傭欺詐、不
忠實行為導致僱主蒙受的損失。

＊留意本地及外地傭工保障有別＊

　　至於市面的「基本僱傭保險」，保費會與「家傭保險」有些差別，但要留意前者主要為本地
傭工提供保障，例如陪月、鐘點及家務助理，當中或會缺少針對全職外籍家傭的保障項目，例如
遣送費用等，故未必適用。
　　在聘請「工人姐姐」前，僱主一定會做足事前準備功夫，購買家傭保險亦需如此。僱主宜先
比較市面上不同的家傭保險計劃，細閱產品的條款及了解其實質保障範圍，例如每次最高賠償上
限、自負額、等候期及不承保事項等等，特別是有關醫療保障額度及範圍。有了充足的保障，僱
主與外傭自然也更為安心。
註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛一般保險營銷業務總監　黎柱基》

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning02/11/2020
《開市Good Morning》溫傑：比亞迪績佳可繼續持有
生財有道30/10/2020
Bitcoin升到似火箭 點樣買賣最方便?
剖析天下30/10/2020
【美國大選】倒數4天：選舉人隨時反轉普選大局　賓州廿票最關鍵
財經熱話30/10/2020
【螞蟻上市】螞蟻破紀錄凍資逾萬億　155萬人瘋搶或可人人有份
財經熱話30/10/2020
【月結－多事之秋】內房股難炒　吼冬季取暖概念　騰訊阿里仍看好
財經熱話30/10/2020
【月結－多事之秋】港十月漲648點　下月還看美選戰及疫情發展
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>