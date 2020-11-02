《宏觀理財－冼健岷》從巴菲特不尋常行動，看投資大道理

《宏觀理財》２０２０年第四季雖然才剛展開，但已可以預期，投資市場將延續首三季的風

高浪急，甫開始便出現了「十月驚奇」－特朗普確診新冠病毒，美股應聲大跌其後瞬即反彈。

事實上，今年以來全球投資市場猶如坐過山車，在高位急速下墜後再度衝高，大上大落，挑

戰投資者的心臟。此時，投資專家往往提出忠告：不要自亂陣腳輕舉妄動，然而，「股神」巴菲

特卻作出了兩次破天荒的行動。



＊只買會生金蛋的鵝＊



首先，根據巴菲特旗下投資旗艦巴郡提交予美國證監會的１３Ｆ季度報告，今年第二季，巴

郡減持了「股神」一直鍾愛的金融股，並清倉了四大航空股，同時卻新建了一個前所未有的持倉

－金礦股巴里克黃金公司（Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ），持有２０９０萬股（佔巴里克流通股

票１﹒２％），季末價值約５﹒６４億美元。

消息震動投資界，因為巴菲特一直認為黃金不值得投資，在其２０１１年致股東函中便直指

，黃金具有兩個明顯缺憾－沒有實際用途，沒有生產能力；並曾作出比喻－截至目前全球開採出

的黃金，相當於一個長闊高皆６７呎的立方體，但其價值卻可以買到美國所有農地，加上１０間

埃克森美孚石油公司，還有１萬億美元現金在手，以解釋黃金不會帶來收入，並非會生蛋的鵝

這樣看來，今次巴郡買入巴里克，也不算是打破了巴菲特的「禁忌」，因為巴里克是一間採

礦公司，具有生產能力，帶來收入、盈利，以至股息。根據公司公布，今年第二季，其收入就按

年大升４８％，經調整每股盈利更大升１﹒５６倍，每股派息亦增加１倍。



＊５４年來首次認購新股＊



如果巴郡此舉並無違反一直以來奉行的投資策略，之後的另一個行動則不然，所說的是上月

中，巴郡認購了雲端數據公司雪花（Ｓｎｏｗｆｌａｋｅ）的新股，是自１９５６年認購福特以

來的第一次。

根據招股書披露，巴郡是以招股價，認購價值２﹒５億美元的Ｓｎｏｗｆｌａｋｅ新股，另

外再向Ｓｎｏｗｆｌａｋｅ前ＣＥＯ Ｒｏｂｅｒｔ Ｍｕｇｌｉａ買入４００萬股；總作價

５﹒５億美元，總計買入逾７００萬股，股權佔比約１９％。

巴菲特曾解釋不認購新股的原因，就是當很多人因為高佣金而熱烈推薦一隻新股，他看不到

自己接貨的理由，市場上還有數以千計的投資可以選擇。



＊活到老學到老＊



就著巴菲特的「破戒」舉動，坊間嘗試作出解構與討論，其實，筆者認為，財富或資產的管

理，根本就是活到老學到老，不能一本通書看到老，需要不停學習，否則環境變得太快，科技日

新月異，若然固步自封，只會與時代脫節。

事實上，巴菲特在巴郡２００７年年度股東大會上，回答一位年輕人，如何成為一位好的投

資者時便說：「我覺得你應該看所有你能看的東西。我１０歲時已看完奧馬哈公共圖書館裏所有

關於投資的書，有些甚至還看了兩遍。你要讓自己的腦袋填滿各種互相衝突的想法，然後隨著時

間的推展，分辨出哪個比較合理。」《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

