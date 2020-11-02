內銀股領跑港股收復二十天線，升３５２點報２４４６０點

《經濟通通訊社２日專訊》美國總統大選選情難料且歐美疫情肆虐，上周五（３０日）美股

下挫，而港股今早隨Ａ場走上，高開近１７０點報２４２７４點，之後升幅擴大全日高見

２４４８６點，成功重上２０天線（約２４３９２點）位置。大市今日由內銀股領跑，最終收報

２４４６０點，升３５２點或升１﹒４６％。國企指數報９９３６點，升１７６點或升

１﹒８１％。恆生科技指數報７５８５點，升５１點或升０﹒６８％，主板成交１１６１﹒９３

億元減少２３﹒４％。

Ａ場方面，上證綜合指數報３２２５點，升不足１點；深證成份指數報１３４２０點，升

１８４點或升１﹒３９％。兩市成交合共８１２４﹒３億元人民幣減少６﹒７％。

重磅股齊升，由建行（００９３９）領跑升３﹒５５％，報５﹒５４元；中移動

（００９４１）升２﹒９７％，報４８﹒５５元；匯控（００００５）揚２﹒１８％，報

３２﹒８元；騰訊（００７００）揚１﹒７８％，報６０１﹒５元；港交所（００３８８）走上

１﹒１３％，報３７４﹒４元。



＊螞蟻集團即上市，ＡＴＭＸＪ齊揚升＊



螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）即將在本周四（５日）上市，市場憧憬該股

表現，而港交所表示，將於螞蟻集團上市日向投資者提供多項產品選擇，此外富時羅素表示考慮

在快速納入機制下，於螞蟻集團上市後，將螞蟻快速納入旗下富時中國指數。今日ＡＴＭＸＪ齊

齊揚升，阿里巴巴（０９９８８）揚１﹒５７％，報２９７﹒８元；京東（０９６１８）升

１﹒６５％，報３２０﹒４元；美團（０３６９０）升２﹒２２％，報２９４﹒６元；騰訊

（００７００）走上１﹒７８％，報６０１﹒５元；小米（０１８１０）揚０﹒４５％，報

２２﹒１元。

內銀股今日領跑大市，花旗指１７家中資銀行的第三季報顯示，單季利潤下滑幅度較第二季

收窄，表現比預期佳，表明行業最差時期已過。建行升３﹒５５％，報５﹒５４元；工行

（０１３９８）第三季純利雖按年跌４﹒６５％，惟股價揚３﹒９％報４﹒５３元；中行

（０３９８８）升３﹒２７％，報２﹒５３元；招行（０３９６８）第三季盈利升０﹒７％，股

價升４﹒８４％，報４２﹒２５元；而農行（０１２８８）急漲６﹒４９％，報２﹒７９元。

內需股今日表現則是個別發展，呷哺呷哺（００５２０）飆８﹒４６％，報１４﹒３６元；

周黑鴨（０１４５８）升３﹒９９％，報７﹒８２元；蒙牛乳業（０２３１９）升３﹒８４％，

報３７﹒８５元。惟頤海國際（０１５７９）挫３﹒３１％，報９９﹒２元；萬洲國際

（００２８８）軟２﹒３％，報５﹒９５元；恆安國際（０１０４４）跌１﹒５８％，報

５２﹒９元。



＊市場避險情緒加劇金股獲追棒，紫金礦業揚近８％＊



由於美元漲勢暫停，且市場憂慮疫情回彈與即將舉行的美國總統大選局勢，資金避險金價微

升，金股今日表現亦有追棒，紫金礦業（０２８９９）揚７﹒８４％，報６﹒０５元；招金礦業

（０１８１８）升６﹒１３％，報１０﹒５６元；中金國際（０２０９９）升５﹒８６％，報

１０﹒１２元；山東黃金（０１７８７）走上３﹒９５％，報１８﹒９４元；恆興黃金

（０２３０３）走上１﹒３１％，報３﹒１元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升０﹒６２％

，報１３７１元。

內媒引述消息指內地公布《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－２０３５年）》，當中料

提及加強充換電、加氫等基礎設施建設，也財政支持充電樁建設，鼓勵開展換電模式應用等。帶

動車股普遍向好，吉利汽車（００１７５）飆高１３﹒５７％，報１８﹒０８元；比亞迪

（０１２１１）抽高１２﹒７２％，報１７３﹒７元；廣汽（０２２３８）升５﹒２８％，報

８﹒３７元；長汽（０２３３３）升５﹒４２％，報１３﹒２２元；永達汽車（０３６６９）升

２﹒９２％，報１１﹒２８元。惟天能動力（００８１９）偏軟０﹒１６％，報１２﹒６元。

澳門博彩監察協調局公布１０月博彩收入７２﹒７億澳門元，按年挫７２﹒５％，惟按月則

升近２﹒３倍，收入為今年１月以來最高，亦較花旗預計的６０億澳門元為高，消息帶動賭股普

揚。新濠國際（００２００）升４﹒３％，報１３﹒１元；澳博（００８８０）走上２﹒７４％

，報８﹒２５元；銀娛（０００２７）揚３﹒０３％，報５２﹒６５元；金沙（０１９２８）升

１﹒６６％，報２７﹒６元；永利澳門（０１１２８）走上１﹒６８％，報１０﹒８８元。惟今

日波幅最大的賭股美高梅（０２２８２）未受消息帶動，收跌５﹒３８％，報９﹒６７元。

（ｊｃ）

