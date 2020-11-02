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02/11/2020 10:33

《每周華語－黃溢華》「方寸」世界、郵政投票與地緣演變

　　《每周華語》今天已很少人去郵局寄信或買郵票，但上周已有約７０００萬多美國人利用郵
政服務提早投票！但美國仍沿用郵政系統進行投票，不用互聯網，ＡＰＰｓ又或電郵。而郵政投
票，極可能成為左右下任美國總統由誰人奪得。花落誰家？由「方寸」世界決定乎？
　
　　郵票只有「方寸」之大，但細心觀察各自的發行目的，不難發現「方寸」世界包含很多世界
事情、地緣格局、甚而國與國之間的文化交流及地緣關係。一百年前，不少西方國家於亞洲及非
洲等地都有殖民地，於殖民地發行的郵票，亦可得知各國的地緣影響力及其分布。
　
　　１９９５年，中澳聯合發行了大熊貓及樹熊的郵票。大熊貓乃中國的國寶，不少國家都有以
大熊貓為主題，發行的郵票。而樹熊生活於澳洲，近一年澳洲山林大火，樹熊的數目大減。有分
析認為未來廿╱卅年，樹熊可能絕種云云。大熊貓及樹熊乃兩國重要的標誌，聯合以此為主題發
行郵票，亦代表兩國文化交流的持續及人民之間的友誼。即使今天中澳關係相對在低點，觀乎廿
五年前的兩國郵品，亦說明地緣關係總有起跌，今天在低點，亦可望重拾更好的地緣關係，困難
必然存在。山火使樹熊差點兒失去家園，但生命力不可低估，滅絕亦當可避免。大熊貓？多年前
汶川大地震，熊貓也要「搬家」，今天災禍已過，又可重回家園。因而有信心向前看，總可解決
困難。
　
　　「方寸」世界以外，紙鈔也多有各自代表的內容與意義。例如多年前波蘭央行發行了蕭邦誕
生二百年紀念鈔（２０１０年）及居里夫人獲得諾貝爾化學獎１００年之紀念鈔（２０１１年）
。波蘭很久之前乃大國，近四、五百年，國力一再收縮，但人才甚多，蕭邦出色的音樂，以音符
使各國更深入認識波蘭╱音樂的力量。居里夫人對物理及化學有重大的貢獻，開創了很多科研新
領域。放射性物質之發現，使人類步入新的科學世界。事實上，波蘭二戰前後的十多廿年，面對
納粹德國及前蘇聯兩國的「摧殘」，國運仍可自谷底回升，由華沙公約國加入歐盟為成員，波蘭
的地緣地位╱角色亦可由「方寸」世界略知一二。
　
　　１９５８年為紀念波蘭郵政４００年，波蘭發行了全球首張「小全張」，以絲綢印製，據了
解，絲綢很大可能由新中國提供。２００８年，紀念波蘭郵政４５０年，亦再發行絲綢「小全張
」！相隔５０年，波蘭地緣大變，但仍以中國人發現的絲綢發行郵票。亦可見「方寸」世界，中
國╱波蘭友誼萬歲，不必因為姓「資」╱姓「社」而失去文化交流及地緣關聯。我們有「絲綢之
路」，人家有「琥珀之路」！波蘭不少大城市，都是大小戰役的地點。不少二戰影片，以真人真
事為本拍攝。居於波蘭的猶太人歷盡苦難眾所周知。「Ｋｏｎｉｇｓｂｅｒｇ」（今俄國的加里
寧格勒（Ｋａｌｉｎｉｎｇｒａｄ））本為波蘭大城市，二戰後至今，已成為俄國領土。琥珀於
此甚有名氣，俄國亦有郵票以琥珀為主題。絲綢也好，琥珀也好，亦成為文化交流之物，大熊貓
及樹熊的「一對」當然不可獨尊也。
　
　　印度佛教傳至中國，再往朝鮮半島及日本落地生根。很久以前，朝鮮半島以三國，即高句麗
、新羅及百濟為主軸。今天，自二戰之後，以朝鮮、南韓地緣格局發展為本。二戰後，美蘇於朝
鮮半島爭雄，冷戰衍生了今天朝鮮半島的地緣政治格局。今天已無冷戰，但形勢依舊。１９７７
年，南韓發行了佛祖誕生２６００年的郵票，反映印度佛教影響了很多文化。
　
　　二次大戰使歐洲地緣大變，法國又要實施全國「封城」，以力抗疫情。法國一戰「大勝」，
但當時戰敗的德國卻於１９３２年由希特拉的納粹政權執政，終衍生了二次大戰。二戰期間法國
「一分為二」，有自治區；而二戰之後，法英德有很多方面的合作，例如飛機、火箭。其中，
「ＡＲＩＡＮＥ」火箭成為歐洲太空探索的重要工具。法國╱英國未能於二戰１９３９年及時保
護波蘭，兩軍及盟軍反被德軍圍困：歐洲終於落入納粹德國之手了。
　
　　量子力學，一世紀之前左右開始成為新的主流理論。可惜愛恩斯坦並不認為量子力學合乎「
常理」，他與丹麥的波爾，量子力學之父之一，激辯多場（Ｓｏｌｖａｙ　
Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ，１９２７）仍未有結論。但事實證明量子力學乃真科學，丹麥央行發行
波爾紙鈔作紀念。
　
　　量子力學的出現，不只使我們更為明白物價的神秘本質，微觀世界與宏觀宇宙的物理理論，
使人類有科研的基礎。量子力學走出了「理論」，進入了人類世界。晶片的發明建基於量子力學
及其他學科，量子力學的世界，使我們有更強大的電腦及更多產品，衍生更多科研可能。更重要
的是，相對論與量子力學已有更多的融合，「方寸」世界，把更多歷史╱地緣化為簡易。有趣的
是：郵票自身便是英國人的「地緣產物」。《資深市場人士　黃溢華》
　
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