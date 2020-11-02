《鍾之日記》內銀發力，魚缸報喜

《鍾之日記》１１月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：微升。



美國總統大選周二（３日）舉行，今屆大選結果難以預計，拜登於民意調查一直領先特朗普

，惟兩者相差幅度在收窄。

美國選情難、歐美疫情肆虐，為市場帶來極大的不確定，上周五（３０日）美股下挫，而港

股今早隨Ａ場走上，高開近１７０點報２４２７４點，之後升幅擴大全日高見２４４８６點，成

功重上２０天線（約２４３９２點）位置。大市今日由內銀股領跑，最終收報２４４６０點，升

３５２點或升１﹒４６％。主板成交１１６１﹒９３億元減少２３﹒４％。

金管局公布，今年第三季外匯基金錄得５２８億元的投資收入，按年增加１﹒２５倍，按季

下跌５６﹒６％。總裁余偉文表示，第四季外匯基金表現將受地緣政治影響而具較大不明朗性，

但當局將會採取防禦性做法，保持較高流動性，並且繼續進行多元化投資，以在較不明朗情況下

，能將相關影響減到最低。他又重申，本港聯繫匯率多年來行之有效，不應有任何改變。

螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）本周四（５日）上市，市場憧憬該股表現，

而港交所表示，將於螞蟻上市日向投資者提供多項產品選擇，此外富時羅素表示考慮在快速納入

機制下，於螞蟻集團上市後，將螞蟻快速納入旗下富時中國指數。今日ＡＴＭＸＪ齊齊揚升，阿

里巴巴（０９９８８）揚１﹒５７％；京東（０９６１８）升１﹒６５％；美團（０３６９０）

升２﹒２２％；騰訊（００７００）升１﹒７８％，報６０１﹒５元。



＊財新ＰＭＩ有驚喜，惟Ａ場滬弱深強＊



經濟持續回暖，今日公布的１０月財新ＰＭＩ錄得５３﹒６，較９月回升０﹒６個百分點，

為２０１１年２月以來最高值，顯示製造業景氣狀況改善明顯。這一走勢與官方製造業ＰＭＩ並

不一致。國家統計局公布的１０月製造業ＰＭＩ錄得５１﹒４，較９月微降０﹒１個百分點，但

同樣勝過市場預期。

滬深股市今早高開，汽車、白酒板塊連日落鑊，滬綜指盤中一度升０﹒５６％，惟保險、醫

藥股急跌，拖累滬指倒跌，全日好淡角力，午後在外資加大流入的情況下收升０﹒０２％，報

３２２５﹒１２點。深市表現則強勢，晶片股跑出，深成指全日收升１﹒３９％，創業板指漲

１﹒９８％。全日兩市成交８１２４億元人民幣，較上日成交減少６﹒７％。



＊四大行業績改善，花旗稱最壞時刻已過＊



內地四大國有銀行均公布其第三季的業績，隨著經濟遂步復甦，今年以來純利倒退的情況得

到明顯改善。

其中，中國銀行（０３９８８）第三季純利按年跌幅較小，期內純利錄４４７﹒９４億元人

民幣，按年跌１﹒６％；首三季純利為１４５７﹒１１億元人民幣，按年下跌８﹒６９％，此前

的中期盈利按年跌幅為１１﹒５１％。

建設銀行（００９３９）第三季純利６８２億元人幣比去年同期跌約４﹒１％。首三季純利

減８﹒７％。

農業銀行（０１２８８）第三季純利按年跌４﹒６％，首三季純利按年跌８﹒４９％；而工

商銀行（０１３９８）第三季度純利按年跌４﹒６５％；首三季純利按年跌９﹒１５％。

花旗指出，其覆蓋的１７家中資銀行第三季業績顯示，單季利潤下滑幅度較二季度已有所收

窄，遠好於預期，反映內銀行業最壞時刻已過。報告指出，由於監管機構允許銀行在第三季度實

現比第二季度更具差異化的盈利增長，中資銀行單季淨利潤同比僅下降３﹒７％，撥備壓力有所

減輕。

今年以來環球經濟飽受新冠疫情打擊，在中央要求下，金融系統向市場主體讓利１﹒５萬億

元人民幣，中資銀行在第二季度淨利潤至少錄得十年來最大跌幅。但四大行第三季純利萎縮幅度

收窄，加上有花旗派定心丸，刺激內銀股顯著造好，郵儲行（０１６５８）飆升９％，收報

４﹒１４元，創今年８月下旬以來高；農行大漲６﹒５％，招行（０３９６８）抽升４﹒８％，

工行漲３﹒９％，建行升３﹒６％，中行亦揚３﹒３％。



＊恆大再出招套現，狠心剝離廣匯實業＊



中國恆大（０３３３３）公布，以１４８﹒５億元人民幣出售廣匯實業４０﹒９６％股權予

申能集團，預期不會錄收益或虧損，將出售所得款項用作一般營運資金。截至６月３０日，廣匯

實業資產淨值約８７７億元人民幣。

廣匯實業從事能源開發、汽車服務和置業服務等，是於上海上市的廣匯汽車

（滬：６００２９７）、廣匯能源（滬：６００２５６）及廣匯物流（滬：６００６０３）的控

股股東，廣匯汽車同時持有本港上市的寶信汽車（０１２９３）６７﹒７１％權益。該集團指，

出售有助於聚焦核心業務。

月前網絡盛傳恆大因債務壓頂，請求廣東省政府通過集團旗下恆大地產回Ａ借殼上市的計劃

，盡管恆大否認有關消息，但是外界可見，恆大在今年以來一直設法補充現金流，包括樓盤打折

出售、股價大折讓配股、密密發債等，而今次恆大剝離非核心資產，某程度上再度印證了集團資

金流緊張的事實。

中國恆大（０３３３３）全日升１％，報１５﹒５６元；恆大汽車（００７０８）則升

０﹒５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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