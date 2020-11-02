【聚焦數據】１０月官方製造業ＰＭＩ微跌至５１﹒４％，略勝預期

《經濟通通訊社２日專訊》國家統計局公布，１０月，中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

微跌至５１﹒４％，略勝市場預期的５１﹒３％，雖比上月微落０﹒１個百分點，但自３月份以

來持續處於榮枯線之上，表明製造業總體持續回暖。

從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５２﹒６％，略高於上月０﹒１個百分點；中型企業ＰＭ

Ｉ為５０﹒６％，比上月微落０﹒１個百分點；小型企業ＰＭＩ為４９﹒４％，比上月下降

０﹒７個百分點。

從分類指數看，在構成製造業ＰＭＩ的５個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配

送時間指數均高於榮枯線，原材料庫存指數和從業人員指數均低於榮枯線。

１０月份，非製造業商務活動指數為５６﹒２％，比上月上升０﹒３個百分點，連續８個月

高於榮枯線，非製造業復甦步伐有所加快，並創下２０１３年１０月以來最高水準，當時為

５６﹒３％。



＊新訂單指數５２﹒８％，市場需求續穩定恢復＊



生產指數為５３﹒９％，雖比上月微落０﹒１個百分點，但仍高於榮枯線，表明製造業生產

量繼續增長。

新訂單指數為５２﹒８％，與上月持平，表明製造業市場需求保持穩定恢復。

原材料庫存指數為４８﹒０％，比上月下降０﹒５個百分點，表明製造業主要原材料庫存量

有所減少。

從業人員指數為４９﹒３％，比上月下降０﹒３個百分點，表明製造業企業用工景氣度小幅

降低。

供應商配送時間指數為５０﹒６％，雖比上月微落０﹒１個百分點，但仍高於榮枯線，表明

製造業原材料供應商交貨時間較上月加快。



＊非製造業ＰＭＩ創７年高，惟新訂單指數稍降＊



非製造業商務活動指數的分類指數中，建築業商務活動指數為５９﹒８％，低於上月０﹒４

個百分點。服務業商務活動指數為５５﹒５％，比上月上升０﹒３個百分點。從行業情況看，鐵

路運輸業、航空運輸業、住宿業、電信廣播電視衛星傳輸服務、文化體育娛樂業等行業商務活動

指數位於６０﹒０％以上，資本市場服務等行業商務活動指數位於榮枯線以下。

新訂單指數為５３﹒０％，雖比上月回落１﹒０個百分點，但仍高於榮枯線，表明非製造業

市場需求繼續改善。

投入品價格指數為５０﹒９％，比上月上升０﹒３個百分點，表明非製造業企業用於經營活

動的投入品價格總體繼續上漲。

銷售價格指數為４９﹒４％，比上月回升０﹒５個百分點，表明非製造業銷售價格總體回落

幅度有所收窄。

從業人員指數為４９﹒４％，比上月回升０﹒３個百分點，表明非製造業用工景氣度有所改

善。

業務活動預期指數為６２﹒９％，比上月微落０﹒１個百分點，繼續位於高位景氣區間，表

明非製造業企業信心保持穩定。（ａｃ）

