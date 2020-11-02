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02/11/2020 09:10

【新冠肺炎】全國昨新增２４宗確診，本土佔３宗均在新疆

　　《經濟通通訊社２日專訊》新疆再爆發新一波新冠肺炎疫情，國家衛健委公布，１１月１日
，全國新增確診２４宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中３宗為本地感染，患者均來自新疆；另有２
１宗輸入個案，分別在上海６宗，廣東５宗，山西、甘肅各３宗，四川２宗，天津、江蘇各１宗
。昨日全國無新增死亡個案，新增１宗疑似病例；新增治癒出院２０宗。
　　至１１月１日，全國累計確診病例最新數字為８６０２１宗。累計死亡人數維持４６３４人
；現有確診病例３６３宗；現有疑似病例１宗；累計治癒出院病例８１０２４宗。
　　境外輸入累計確診病例３４０１宗，累計治癒出院病例３１００宗。現有確診病例３０１宗
，疑似病例１宗。
　　全國昨新增無症狀感染者３０人，其中６人為本土病例。當日２名感染者轉為確診；解除隔
離１０人。目前尚在醫學觀察６８４名無症狀感染者，其中２２４宗屬本地個案。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例５９３４宗。其中，香港再增至５３３０宗（５０９６人
出院，１０５人死）；澳門４６宗，全數患者均已出院；台灣５５８宗（５１８人出院，７死）
。（ａｃ）

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