【華為動向】廣東省自然資源廳與華為合作，推進智慧自然資源建設

《經濟通通訊社２日專訊》華為官網公布，廣東省自然資源廳與華為公司在深圳簽署「智慧
自然資源」戰略合作框架協議。雙方表示，將共同推動５Ｇ、區塊鏈、雲計算、大數據等信息化
技術和人工智能手段在自然資源領域的運用，加快推進廣東省「智慧自然資源」建設，進一步提
升自然資源治理效能，提高資源保障和便民惠民利民水平。（ｊｔ）
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei
|開市Good Morning02/11/2020
《開市Good Morning》溫傑：比亞迪績佳可繼續持有
|生財有道30/10/2020
Bitcoin升到似火箭 點樣買賣最方便?
|剖析天下30/10/2020
【美國大選】倒數4天：選舉人隨時反轉普選大局 賓州廿票最關鍵
|財經熱話30/10/2020
【螞蟻上市】螞蟻破紀錄凍資逾萬億 155萬人瘋搶或可人人有份
|財經熱話30/10/2020
【月結－多事之秋】內房股難炒 吼冬季取暖概念 騰訊阿里仍看好
|財經熱話30/10/2020
【月結－多事之秋】港十月漲648點 下月還看美選戰及疫情發展
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰