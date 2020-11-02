【華為動向】廣東省自然資源廳與華為合作，推進智慧自然資源建設

《經濟通通訊社２日專訊》華為官網公布，廣東省自然資源廳與華為公司在深圳簽署「智慧

自然資源」戰略合作框架協議。雙方表示，將共同推動５Ｇ、區塊鏈、雲計算、大數據等信息化

技術和人工智能手段在自然資源領域的運用，加快推進廣東省「智慧自然資源」建設，進一步提

升自然資源治理效能，提高資源保障和便民惠民利民水平。（ｊｔ）

