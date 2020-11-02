【聚焦數據】首三季中國企業承接服務外包合同額同比增１１﹒４％

《經濟通通訊社２日專訊》商務部上周五（３０日）公布，２０２０年１－９月，中國企業

承接服務外包合同額９８７６﹒４億元（人民幣．下同），執行額６８３４﹒９億元，同比分別

增長１１﹒４％和１４﹒８％。其中，承接離岸服務外包合同額５８８９﹒８億元，同比增長９

﹒５％，執行額４１４３﹒２億元，同比增長１４﹒７％，拉動服務出口提升３﹒７個百分點，

成為穩外貿的重要力量。

以美元計算，１－９月承接服務外包合同額１４２６﹒５億美元，執行額９８９﹒３億美元

，同比分別增長８﹒４％和１２％，其中承接離岸服務外包合同額８４９﹒６億美元，執行額６

００﹒３億美元，同比分別增長５﹒９％和１２％。



＊抗擊疫情帶動生物醫藥研發需求快速增長＊



集成電路和電子電路設計、生物醫藥研發等高價值服務快速增長。１－９月，中國企業承接

離岸信息技術外包（ＩＴＯ）、業務流程外包（ＢＰＯ）、知識流程外包（ＫＰＯ）執行額分別

為１９１６﹒３億元、６８３億元和１５４３﹒９億元，同比分別增長１３﹒６％、１４﹒４％

和１６﹒３％。

１－９月承接集成電路和電子電路設計外包離岸執行額２８４﹒９億元，同比增長

４６﹒７％；抗擊疫情帶動生物醫藥研發需求快速增長，１－９月中國承接醫藥和生物技術研發

外包離岸執行額３０９﹒８億元，同比增長２６﹒１％。



＊民營企業承接離岸服務外包執行額同比增２４﹒７％＊



１－９月，中國企業承接美國、中國香港、歐盟、日本、新加坡和韓國離岸外包執行額分別

為９２３﹒４億元、７２８﹒４億元、６５１﹒９億元、３６４﹒１億元、２３３﹒４億元和

２０９﹒３億元，同比分別增長２１﹒５％、１８﹒３％、９﹒７％、７﹒８％、２６﹒９％和

２２﹒８％，合計佔離岸服務外包執行額７５﹒１％。承接「一帶一路」沿線國家離岸外包執行

額７２９﹒３億元，同比增長１１﹒７％。

首三季，民營企業承接離岸服務外包執行額９８８﹒５億元，同比增長２４﹒７％，高於全

國平均增速１０個百分點。外商投資企業承接離岸服務外包執行額１９３４﹒４億元，同比增長

１０﹒４％，佔全國的４６﹒７％。（ｗｌ）

