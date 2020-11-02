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02/11/2020 09:27

【大國博弈】進口澳洲龍蝦因通關延誤變質，澳方批中國施歧視政策

　　《經濟通通訊社２日專訊》中澳關係惡化，有澳洲海產行業對媒體表示，過去幾天澳洲的一
些龍蝦貨物在中國遭遇通關延誤，因中國加強了進口檢查，導致龍蝦出現變質風險，大多數出口
商有見及此已停止向中國發貨。
　　澳洲貿易部長確認，中國海關官員在拖延澳洲優質甲殼類產品的進口，更批評中國當局的選
擇性執法行為屬歧視。（ｅｙ）

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