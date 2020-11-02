【大國博弈】傳澳洲請求取消高額大麥關稅，遭中國拒絕

《經濟通通訊社２日專訊》據外電引述澳洲政府消息人士指，中國上周拒絕澳洲的請求，繼

續向原產澳洲的進口大麥課徵８０﹒５％的反傾銷及反補貼稅，而澳洲一直否認有關指控。消息

指，澳洲政府對此非常失望，但並不驚訝。（ｅｙ）

