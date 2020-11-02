【聚焦數據】中國１０月財新製造業ＰＭＩ升至５３﹒６刷九年半高

《經濟通通訊社２日專訊》隨著國內外經濟持續回暖，今日公布的１０月財新中國製造業採

購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５３﹒６，較９月回升０﹒６個百分點，為２０１１年２月以來最

高值，顯示製造業景氣狀況改善明顯。

這一走勢與統計局製造業ＰＭＩ並不一致。國家統計局公布的１０月製造業ＰＭＩ錄得

５１﹒４，較９月微降０﹒１個百分點。

隨疫情影響逐步消退，製造業供需兩旺，新訂單指數續在擴張區間內大幅攀升，創２０１０

年１２月以來新高，調查樣本普遍反映市況繼續從年初的疫情中復甦。外需雖然連續三個月位於

擴張區間，但擴張幅度顯著放緩，表明海外疫情反復對外需產生較明顯抑制。有企業反映出口市

場的疫情和感染率上升，抑制了新出口訂單增長。

需求強勁帶動生產加速恢復，生產指數連續八個月處於擴張區間，並較９月小幅上升。



＊就業指數連續兩個月擴張，企業用工仍審慎＊



新訂單量增加對產能進一步構成壓力，企業的積壓業務量持續上升，工作積壓率與９月幾乎

持平。但企業對增加用工仍然保持審慎，就業指數連續兩個月處於擴張區間，但仍僅略高於

５０，表明盡管市場恢復良好，但仍有為數眾多的企業出於控制成本的考慮暫時未增加員工人數

。

為滿足生產運營需求的增長，製造商相應增加採購。１０月製造業採購量指數和原材料庫存

指數繼續保持擴張，分別錄得七年多以來的次高和十年多以來的最高。由於需求較為旺盛，當月

產成品庫存略有下降，供應商供應時間也略有延長。

１０月製造業企業購進價格和出廠價格繼續小幅增加，但前者增速放緩而後者有所提速，意

味著企業利潤邊際改善，受訪企業普遍表示旺盛的需求提升了提價意願。



＊企業信心指數大幅回升，料經濟恢復大概率持續數月＊



企業信心指數大幅升至２０１４年９月以來最高，近三分之一的企業家認為未來一年企業經

營狀況會進一步改善，受訪者對疫情防控的效果和經濟恢復的持續充滿信心。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，隨著國內疫情形勢趨穩，經濟修復依然是目前宏觀經濟的

主線，經濟恢復還將持續數月是大概率事件。但與此同時，外部環境仍有諸多不確定因素，海外

疫情的反復對出口仍有抑制，就業的完全恢復也有賴於更強、更持久信心度的建立。後疫情時期

貨幣和財政政策的常態化還需謹慎。（ｗｌ）

