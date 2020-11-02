《融天納地－溫天納》「十四五」布局以安全為基石

《融天納地》「十四五規劃」將以安全為基石，以科技疊加環保為重點，以城鎮化促消費。

從規劃上，中央定將擴大對高端製造業的資金投入、降低對食品和能源的進口依賴、減慢對海外

貸款和投資，戰略長遠亦有望刺激生產率並提升增長潛力。



從上周完會的五中全會會議公報的用詞可見，外部環境的變化為重要考慮，「安全」、「國

防」提及次數達到２９次，創下新高，且以兩段內容表述「實施國家安全戰略」和「國防和軍隊

現代化」，這是自２０００年後歷次五年規劃中所沒有出現過的。同時，創新、科技亦為本次會

議的重點，「關鍵核心技術實現重大突破」不僅是「十四五」也是２０３５年遠景目標。「雙循

環」戰略以內需為基石，保障就業、提高居民收入和城鎮化推進是促進消費的關鍵。



從宏觀角度出發，雙循環戰略在於加速發展國內市場，在全球經貿「交易成本」上升的背景

下，大力削減對內交易成本，加速實現關鍵領域「全產業鏈」的自主性。估計未來市場化改革、

稅收和社會保障體系的改革、以及戰略新興產業的制定等一系列制度和激勵機制的形成，都將配

合戰略「本質」的發展。



至於在外循環方面，金融雙向開放有望加速、人民幣國際化將「再出發」。雖然在國際經貿

交流領域存在不確定性，但近期資本項目開放再次加速。在十四五期間，中國可能進一步加大資

本項目雙邊開放力度，推進人民幣在全球的使用和作為儲備貨幣的比例，加快建設更大、更深、

更規範的國內資本市場，擴充人民幣金融資產的品類，提高海外投資者持有人民幣資產的回報和

便利性。



圍繞以上戰略，十四五規劃在政策層或將包括：



１）做大做深國內消費和投資市場。

２）打造關鍵領域全產業鏈的自主格局。

３）基礎設施、稅收政策、市場建設、及相關產業政策都將全面配合；以降低各項交易成本，加

速產業升級、補齊關鍵產業鏈的「最後一公里」之鋪墊。



在未來「雙循環」的布局上，亦存在不同的影響。短期而言，「雙循環」戰略會對亞洲其他

地區帶來一定衝擊，但從長遠來看，「雙循環」在實現全球產業鏈多元化多邊發展，對部分以製

造業為主體經濟的國家或帶來新發展的機遇。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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