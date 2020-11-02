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即市新聞

02/11/2020 11:47

《匯市一周－徐惠芳》觀望美國大選及英脫歐協議，美元走強

　　《匯市一周》今日（２日）數據關注：德國１０月製造業採購經理人指數終值、歐元區１０
月製造業採購經理人指數終值、英國１０月製造業採購經理人指數終值、加拿大１０月
Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理人指數、美國１０月ＩＳＭ製造業指數等。
　　萬眾矚目的２０２０年美國大選投票日，明日（３日）正式展開。根據民意調查，民主黨拜
登仍領先對手現任總統特朗普。最近避險情緒使環球股市下挫，美元指數則上升。值得關注是，
美國多個州份新冠病例再度激增，有可能導致點票工作較過往緩慢，若當日無法得出明確的獲勝
者，可造成環球金融市場動盪，美元指數更可能出現急劇振動。
　　市場恐慌情緒有所降溫，美國ＰＣＥ物價指數不及預期。美國總統選舉中的藍色浪潮，或顯
示民主黨大獲全勝，將拖累美元，市場擔心會導致更多的擴張性財政政策。消息指，美國國會即
將就進一步的全面財政方案達成協議時，美元將大幅下滑。
　　本周五（６日）聯儲局利率會議，市場預期，聯儲局將按兵不動，留意鮑威爾對經濟和貨幣
政策的取態，此外，１０月非農就業數據同日公布，若大選結果和數據支持美元，技術上美匯指
數將有望指向前高９４﹒７。
　　澳洲聯儲銀行周二將公布１１月利率會議，市場預計，利率從０﹒２５％降到０﹒１％。早
前澳聯儲主席洛威表示，考慮將貨幣政策進一步寬鬆，幫助經濟走出衰退，澳元兌美元受壓。技
術上，若澳元跌穿７０美仙，將指向６８美仙水平。
　　周四（５日）英倫銀行議息，行長貝利曾表示，英國經濟增長存在風險，隨著歐洲新冠病例
再度攀升，脫歐談判仍未明朗，英國面臨著前所未見的不確定性。市場預期，英倫銀行將加推
１０００億英鎊量寬規模。此外，英倫銀行對負利率持開放態度，可能限制英鎊上行。
　　英國和歐盟之間的貿易和安全談判正在取得良好進展。歐洲理事會主席蜜雪兒透露，本周可
能會評估談判的情況，歐盟希望在１１月中旬啟動正式批准協議。技術上英鎊兌美元跌破日圖的
關鍵均線，若突破１﹒２８５５，則關注前低位１﹒２６７５。同樣，美元風險左右下，若美元
下跌，將留意上方１﹒３１７０阻力。《國泰君安財富管理投資顧問　徐惠芳》
　
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