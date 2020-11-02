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02/11/2020 11:11

《金石為開－黃威》黃金暫受美元壓制，超級周來襲波動加劇

　　《金石為開》新一波新冠疫情的迅速惡化令市場情緒在上周急轉直下，疊加美國大選的影響
，各路資金紛紛選擇套現觀望。歐美股市均經歷了慘痛下挫，ＤＡＸ指數重挫８﹒６％，標普
５００指數跌幅亦達到５﹒６％，恐慌指數ＶＩＸ直逼４０。但由於外匯資金退守美元，黃金也
並未因此受惠。在美元指數大漲１﹒４％的情況下，全周金價仍累計下跌１﹒２％。
　
　　由於美國大選臨近，市場在１０月下旬陷入震盪態勢，但上周新冠疫情打破了短線平衡。第
二波感染大潮正席捲歐洲，各國陸續重啟全面或局部封鎖措施。美國疫情也愈演愈烈，周末創下
單日新增超１０萬的記錄。由於大選當前，當局似乎並不打算收緊防疫措施，令投資者憂慮加劇
。市場在過去一周顯現出明顯的避險傾向，雖然歐洲和美國三季度ＧＤＰ初值均顯示經濟反彈強
於預期，但新冠病毒捲土重來令四季度的經濟前景蒙上陰影。
　
　　投資者去槓桿降風險，資金大量流出股市。德國ＤＡＸ指數全周重挫８﹒６％，法國
ＣＡＣ４０指數跌６﹒４％；美國標普５００指數跌幅亦達到了５﹒６％，科技股三季報超預期
也未能阻止大市的下滑，恐慌指數ＶＩＸ一度升至４０，為今年６月中旬以來新高。風險資產價
格動盪理應利好黃金，但上周金價仍跌１﹒２％。一方面，與３月股災類似，資金也在金市尋求
套現；另一方面，美元吸引了大量避險買盤，畢竟歐洲重啟封鎖措施，勢必影響經濟復甦，而英
國和歐盟也依然糾纏不清。美元指數在月末發力，重新回到了月內高位。
　
　　短期內，強美元對金價形成明顯壓制，中線方向則尚未明確。日線圖上，金價失守保利加通
道中軌，ＲＳＩ也顯著向下偏離５０。隨著通道開口擴張，多頭再度轉向守勢。上周五金價的反
彈緩解了部分壓力，惟局勢仍對多頭非常不利，前低１，８５０一線依然岌岌可危。下方還有關
鍵支撐，０﹒６１８倍回調位１，８２３美元，切勿失守。
　
　　本周最大的看點無疑是美國大選。雖然拜登在總體民調上領先，但在搖擺州的優勢並不明顯
，最終結果的不確定性仍高。參議兩院多數席位的歸屬也至關重要，直接關係到大選結束後財政
刺激的規模及推進速度。此外，美聯儲議息會議及１０月非農報告也需重點關注。本周市況可能
極為波動，投資者需注意控制風險。《六福金融分析師　黃威》
　
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