《陶冬天下－陶冬》市場預期選舉大藍波，美元展現匯率小升浪

《陶冬天下》新冠病毒和美國選舉，把風險資產市場害慘了。ＭＳＣＩ全球指數在上周錄得

３月股災以來最慘烈的單周下跌，風險指數ＶＩＸ逼近近來罕見的４０關口，去風險降槓桿成為

風險市場一致的操作方向。新冠感染在歐洲飆升，法國為首的歐洲國家開始或考慮重新實施人流

管制措施，美國的感染個案也創出單日新高，市場對經濟快速復甦的期望落空。與此同時，主流

媒體和分析機構繼續預測拜登當選，很多人預測藍波（ｂｌｕｅ ｗａｖｅ ｖｉｃｔｏｒｙ）

，即民主黨一舉入主白宮、拿下參眾兩院多數席位。此邏輯下，美國財政赤字可能進一步惡化，

長期國債遭到拋售、沽空，國債收益曲線陡峭化，資金成本上揚成為又一個市場擔憂。經濟前景

和美國大選的不明朗，直接觸發石油和大宗商品市場的劇烈調整，布倫特原油期貨每桶從４１美

元跌到３７美元。避險意識下，美元指數明顯反彈。金價卻未能受惠，繼續在近三個月的低位徘

徊。中國共產黨十九屆五中全會審議通過了十四五規劃草案，市場價格反應不大。全球有史以來

最大的ＩＰＯ螞蟻金服上市凍結巨額資金，Ａ股港股資金流動性受壓。科技巨頭

Ａｌｐｈａｂｅｔ，Ａｍａｚｏｎ，Ａｐｐｌｅ ａｎｄ Ｆａｃｅｂｏｏｋ的業績均好過分析

員預期，ＮＡＳＤＡＱ照樣不給力。



美國總統競選進入尾聲，市場緊張地等待著１１月３日的到來。儘管最新民調顯示黑人對特

朗普的支持率突然大升（黑人投票率低曾被視為克林頓輸掉２０１６年選舉的主要原因之一），

市場依然認為拜登會當選，從ＯＴＣ數據看，期貨市場認為拜登有７３％的勝率。不僅如此，資

金正在積極消化藍波情景（即民主黨同時拿下白宮和國會兩院）。如果此情形出現，民主黨管制

下的財政赤字可能爆表，國債的發行成本也可能大幅上漲。１０月份十年期國債利率上升了巨大

的１７點，甚至令國債收益率曲線變陡峭，就是對藍波風險的消化。上周對選舉的擔心有債市傳

染到股市，資金紛紛離場觀望。就美國選舉而言，如果選舉結果出現爭拗並遲遲無法解決，這將

進一步影響市場的風險意識。如果選舉可以有明確的結果，無論特朗普連任還是拜登當選，短期

對股市都是利好消息，陷入國會黨爭而難產的疫情救援計劃可望被通過，利好經濟復甦。特朗普

當選的話，預計他會維持第一任期的減稅、去監管措施。如果拜登當選，他將採取

Ｓｐｅｎｄ ａｎｄ Ｔａｘ策略，中期來看不利於股市。１１月３日之後，市場尋求的是選舉

結果的確定性。



美元兌各主要貨幣（人民幣除外）展開了新一輪升值，激發出市場對美元指數走向的討論。

近來美元重回升值軌道，主要源於避險需要。歐洲疫情、美國選舉、英國脫歐，１０月驚喜一個

接一個，資金退入美元，甚至鎖定今年投資回報（今年絕大多數基金經理有可觀的收益表現），

導致更多資金流向美元區。這種情況在未來數月可能持續，尤其當歐洲疫情和英國脫歐仍有很高

不確定性的時候。除了避險因素，美元在基本面上是不是也指向強勢呢？筆者看不到。美國的疫

情狀況很糟糕，消費者的資產負債表比歐洲更糟糕，所以２０１８－１９年美國傲視世界的那種

增長勢頭早已消失。同時財政貿易雙赤字在暴漲中，美國今年財政赤字預計達到ＧＤＰ的１６％

，明年也有８﹒５％，這還未計入如果民主黨上台可能有的新花費。非戰爭時期最大的財政赤字

需要聯儲的背書和埋單，美國貨幣政策可能比世界任何其他國家都更寬鬆，筆者認為美元的強勢

無法持久。不過美元能跌多少，恐怕還要取決於歐盟和中國。歐洲在財政一體化上最近有所進展

，人民幣匯率走勢近來也表現不錯，但是成為可以抗衡美元的大儲蓄貨幣，兩者都還有較長的路

要走。



本周市場焦點：美國總統選舉，美國總統選舉，美國總統選舉。本次郵寄投票數目極高，選

舉結果未必可以當晚知道，候選人也可能對選舉結果有爭議，但是這可能是１８６０年那場導致

南北戰爭的大選以來最重要的美國選舉。除此之外，英國央行開會，預計ＢｏＥ增加１０００億

英鎊的ＱＥ額度。１０月美國非農業就業數據預計增加４５０Ｋ新增職位。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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