《缸邊隨筆－石鏡泉》如特朗普勝出，市會點？

《缸邊隨筆》在前周，美國金融市場買拜登勝出，這不為怪。因為今時華爾街人，一反既往

，支持拜登，這可從華爾街對兩黨的捐款，可見端倪。



２０２０年，華爾街對兩黨的議會捐助相若，共和黨籌了１４００萬（美元．下同），民主

黨籌了１３６０萬，但４年前華爾街向共和黨捐了１８９０萬，較民主黨高逾倍。商業銀行對特

朗普捐了１４０萬，對拜登則捐了３００萬。



由於我捐代表我心，所以，華爾街人應是買拜登贏，故近日市道走勢，就反映拜登會贏，跌

了；本欄上周五（３０日）已提及。



不過，到上周末，有民調顯示特朗普會贏。這個臨尾超越的境況，跟２０１６年特朗普與希

拉里的選情相似，當年人人都買希拉里贏。但就陰溝翻船，市場亦大反艇。



摩根大通就因應這個拜登反艇，特朗普如勝的「歷史」，對不同的資產的選前、選後表現做

了不少圖表，總的言是：美息升、美股升、美匯升、歐匯跌、亞洲貨幣跌、亞洲股跌、金跌、銅

升、金融股升、科技股跌，準不準，走著瞧。



美國選舉，有所謂「十月驚奇」，估不到在１０月最後一天，爆出了Ｍａｒｋ

Ｓｉｍｏｎ對拜登兒子抹黑造假一事。美國的選舉，向來都是少不了造謠攻訐對手，今次

Ｍａｒｋ Ｓｉｍｏｎ造謠事敗，可能會給拜登加分，特朗普要勝，又多層迷離了，投資者要買

拜登，還是特朗普贏好？唉！《資深投資者 石鏡泉》



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