【新冠肺炎】消息：本港新增６宗確診，其中３宗與梅窩酒店有關

《經濟通通訊社２日專訊》消息指，本港新增６宗新冠肺炎確診，其中３宗與銀礦灣海景渡

假樂園有關，另有一宗初步確診亦與該群組有關。衞生防護中心今日將不設疫情記者會。

衞生署昨日（１日）公布，本港新增７宗確診，６宗屬外地輸入，餘下１宗本地個案感染源

頭不明，患者為等候遣返人士，曾與患者同遭拘留者和有密切接觸的相關部門人員會送往檢疫中

心。另有少於１０宗初步確診，其中１宗暫時源頭未明。２６歲女患者與家人同住於大埔圍頭村

，在黃竹坑香葉道一小型公司任文職，上月２５－２７日與七位朋友到梅窩，入住銀礦灣海景渡

假樂園，其間在酒店內進行燒烤活動，並光顧附近茶餐廳。

女患者一名１５歲親屬同告初步確診，該名男患者就讀於基督教香港信義會心誠中學。另外

一名與女患者一同前往海景渡假樂園的男子，送院後亦初步確診。

食物及衞生局長陳肇始表示，留意到過去的周末，市民趁萬聖節有較多聚集，加上昨日出現

３宗與酒店渡假相關病例，情況令人相當擔心。她提到有酒吧出現違反防疫規定的情況，食環署

聯同警方已加強執法，若違規情況多，不排除會收緊社交距離措施。（ｃｌ）

