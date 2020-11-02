【新冠肺炎】本港新增６宗確診，３宗本地個案涉銀礦灣群組

《經濟通通訊社２日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１１月２日零時零分，本港新增

６宗新冠肺炎確診個案，其中３宗輸入，餘下３宗本地個案屬銀礦灣群組，至今本港個案累計

５３３７宗（包括５３３６宗確診個案和一宗疑似個案）。

本地個案１宗源頭不明，涉及一名２６歲女病人（個案編號：５３３２）。她於上周三（

２８日）出現發燒，同日向一名私家醫生求診並獲轉介至雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室，周末

（３１日）遞交深喉唾液樣本。病人住大埔圍頭村，於黃竹坑香葉道１號工作，最後一日上班日

期為本月２８日。她於本月２５－２７日期間曾與７名友人到訪梅窩海景渡假樂園。



＊當局向渡假樂園員工及住客派樣本瓶＊



至於兩宗與個案５３３２有流行病學關連的個案分別涉及一名２６歲男子（個案編號：

５３３６）及一名１５歲男童（個案編號：５３３７）。個案５３３６曾於１０月２５－２７日

期間與個案５３３２留宿海景渡假樂園，１０月３０日出現咳嗽及流鼻水。衞生防護中心進行接

觸者追蹤工作時於１０月３１日確定他為緊密接觸者，同日將他送往雅麗氏何妙齡那打素醫院急

症室，男患者住大埔廣福邨廣義樓。有消息指，該名２６歲男子是有線電視工程部員工。

至於個案５３３７則是個案５３３２的親屬，曾於１０月２７日有接觸，１０月３１日出現

咳嗽，１１月１日到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求診。



＊輸入個案從巴基斯坦、俄羅斯和印尼來港＊



衞生防護中心會到病人的住處及於病毒傳染期內曾到訪的地方派發樣本瓶，亦會向海景渡假

樂園的員工及住客、個案５３３２的公司及個案５３３７的學校派發樣本瓶。

至於三宗輸入個案，分別由巴基斯坦、俄羅斯和印尼抵港。（ｃｌ）

