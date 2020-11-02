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02/11/2020 17:53

【螞蟻上市】傳螞蟻機構暗盤錄零星成交，較招股價升３５－５０％

　　《經濟通通訊社２日專訊》螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）將在本周四（５
日）掛牌上市。內地傳媒指，機構投資者間的暗盤交易最新已錄零星成交，據報螞蟻集團Ｈ股今
日暗盤交易錄３宗成交，成交價分別為１０８元、１１５元和１２０元，較招股價８０元，升幅
達３５－５０％，惟未有提及成交股數。（ｃｗ）

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