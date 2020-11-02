《經濟通通訊社２日專訊》莊士機構（００３６７）公布，預期９月３０日止中期純利介乎
３５００萬至５０００萬元，比去年同期純利３２０９萬元增介乎９％至５５﹒８１％。
該集團指，儘管期內沒有物業由待售物業撥入投資物業而錄公平值，且錄投資物業公平值虧
損，但預期純利增加主因期內綜合財務報表已確認銷售香港屯門弦海之收入及溢利，因相關物業
已交付予買家，且錄債券投資公平值收益。（ｗｈ）
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02/11/2020 07:57
【企業盈喜】莊士機構（００３６７）料中期純利增最多５６％
《經濟通通訊社２日專訊》莊士機構（００３６７）公布，預期９月３０日止中期純利介乎
３５００萬至５０００萬元，比去年同期純利３２０９萬元增介乎９％至５５﹒８１％。
該集團指，儘管期內沒有物業由待售物業撥入投資物業而錄公平值，且錄投資物業公平值虧
損，但預期純利增加主因期內綜合財務報表已確認銷售香港屯門弦海之收入及溢利，因相關物業
已交付予買家，且錄債券投資公平值收益。（ｗｈ）
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