【企業盈警】東京中央拍賣（０１９３９）料中期盈轉蝕５２０萬元

《經濟通通訊社２日專訊》東京中央拍賣（０１９３９）公布，預期截至９月３０日止中期
虧損淨額約５２０萬元，而去年同期則錄得純利約６１０萬元。
該集團指，轉盈為虧主因針對２０１９冠狀病毒病大流行，在香港和日本之入境旅客實施旅
遊限制及健康檢疫安排的影響，致使期內在香港５月及日本９月舉行之拍賣被逼取消，導致收益
減少。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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