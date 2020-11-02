【新冠肺炎】全球疫情簡訊

《經濟通通訊社２日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數

４６﹐８５４﹐６５１人，上周五（３０日）至今，新增確診人數１﹐４７０﹐４２８人，治癒

人數３３﹐４８２﹐５８６人，死亡１﹐２０５﹐７２６人。



國家 確診 新增 治癒 死亡

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亞洲

印度 ８２２９３２２ １４０４７１ ７５４４７９８ １２２６４２

伊朗 ６２０４９１ ２３５５０ ４８６６９１ ３５２９８

伊拉克 ４７５２８８ ７５３３ ４０２７８２ １０９６６

印尼 ４１２７８４ ８７３６ ３４１９４２ １３９４３

孟加拉國 ４０９２５２ ４４９２ ３２５９４０ ５９４１

菲律賓 ３８５４００ ６４６７ ３４８８３０ ７２６９

土耳其 ３７７４７３ ６６４１ ３２５４８６ １０３２６

沙特阿拉伯 ３４７６５６ １１７４ ３３４２３６ ５４２０

巴基斯坦 ３３５０９３ ２９０７ ３１５０１６ ６８３５

日本 １０１１４６ ２２９４ ９２９６０ ６２７８

鑽石號 ７１２ ６５９ １３

中國 ８６０２１ ８１ ８１０２４ ４６３４

新加坡 ５８０２０ １７ ５７９２４ ２８

馬來西亞 ３２５０５ ２４１５ ２２２２０ ２４９

韓國 ２６７３２ ３４７ ２４３９５ ４６８

歐洲

俄羅斯 １６５５０３８ ５５０６２ １２３６０３３ ２８４７３

法國 １４１３９１５ １３１１４６ １１８２２７ ３７０１９

西班牙 １２６４５１７ ２５５９５ １９６９５８ ３５８７８

英國 １０３４９１４ ６９５７４ １９１８ ４６７１７

意大利 ７０９３３５ ９２７４０ ２９２３８０ ３８８２６

德國 ５４４３４６ ４５９９３ ３５５９００ １０６２２

比利時 ４４１０１８ ４８７６０ ２５８１９ １１７３７

烏克蘭 ４０２１９４ ２３４６５ １６３７６８ ７３７５

波蘭 ３７９９０２ ６０６９７ １４６５９５ ５７８３

荷蘭 ３５９８６１ ２９６０６ ３２２ ７４３４

羅馬尼亞 ２４６６６３ １７６２３ １７５９７５ ７０６７

瑞士 １５４２５１ ９２０７ ６５２００ ２３２６

葡萄牙 １４４３４１ １１７２５ ８１７７１ ２５４４

瑞典 １２４３５５ ３１８８ １９７１ ５９３８

奧地利 ９３４４８ ６０１６ ５６４６６ １３９１

匈牙利 ８２７８０ １１３６７ ２０４７６ １８８９

愛爾蘭 ６２００２ １７０５ ２３３６４ １９１５

丹麥 ４７２９９ ３２６５ ３４９５９ ７２３

美洲

美國 ９４７５７８８ ２６０７９４ ６１０４４１７ ２３６５０１

巴西 ５５４５７０５ ４９３０３ ４９８０９４２ １６０１０４

阿根廷 １１７３５３３ ２９７３３ ９８５３１６ ３１１４０

哥倫比亞 １０８３３２１ ３０１９９ ９７７８０４ ３１５１５

墨西哥 ９２９３９２ １６５８１ ６８２０４４ ９１８９５

秘魯 ９０４９１１ ７３１７ ８２７６１３ ３４５２９

加拿大 ２３６８４１ ８２９９ １９７７２９ １０１７９

厄瓜多爾 １６９１９４ ２８９２ １４９０４８ １２６８４

多明尼加共和國 １２７３３２ １４１９ １０５２８９ ２２４９

非洲

南非 ７２６８２３ ５０５３ ６５５３３０ １９４１１

智利 ５１１８６４ ４８１４ ４８８１６６ １４２４７

埃及 １０７７３６ ５２７ ９９５５５ ６２７８

阿爾及利亞 ５８２７２ ９４０ ４０３９５ １９７３

其他

各國 ４７４５８６５ １９８６９８ ３４８５９３３ ７３５６６

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