《日入而息》上季外匯基金投資收入升逾倍，傳螞蟻Ｈ股暗盤升五成



《今天重點》﹡第三季外匯基金投資收入５２８億元，按年升１﹒２５倍；余偉文稱第四季

外匯基金表現將受地緣政治影響，具較大不明朗性；疫情續拖累環球經濟，

港金融體系基礎穩健；暫未見本港樓市周期有明顯轉變及需調整逆周期措施

；若銀行合規經營，看不到銀行有理由受制裁；至９月底已批還息不還本等

措施申請近５萬宗；將推出商業數據互換平台，正研究跨境支付

﹡傳螞蟻Ｈ股機構暗盤錄３宗成交，較招股價高３５－５０％

﹡財庫局許正宇稱研對虛擬資產平台強制發牌，稍後進行諮詢

﹡本港９月零售貨值連跌２０個月，跌幅收窄至１２﹒９％

﹡中國１０月財新製造業ＰＭＩ升至５３﹒６刷九年半高

﹡本港新增６宗確診，３宗本地個案涉銀礦灣群組



《即日市況》﹡內銀股領跑港股收復二十天線，升３５２點報２４４６０點



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒０２％外資流入，創板漲２％晶片股跑出



《美元匯價》﹡民調或誤差不排除特朗普爆冷，歐元偏向下行；歐元最新報１﹒１６４６╱

４８，日圓最新報１０４﹒７２╱７４



《公司業績》﹡信陽毛尖（００３６２）年度虧損收窄至３﹒７３億元，不派息

﹡君實生物（０１８７７）首三季虧損擴大至１１﹒１６億元人民幣

﹡神州數碼（００８６１）附屬神州信息首三季純利近２﹒２億元人民幣，升

１５％

﹡山東墨龍（００５６８）首三季虧損增至２﹒４６億元人民幣



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）將於螞蟻集團（０６６８８）上市日提供多項產品選

擇；富時羅素：考慮將螞蟻Ｈ股快速納入旗下中國指數；ＳｏＦｉ ＨＫ推

出預測螞蟻收市價比賽，優勝者可獲一手螞蟻Ｈ股；傳螞蟻機構暗盤錄零星

成交，較招股價升３５－５０％

﹡ＥＳＲ（０１８２１）看好疫後物流需求，內地覓收購機會

﹡上實城市開發（００５６３）夥母企組合營拓上海醫療美容業務

﹡中銀香港（０２３８８）二維碼貼碼收款服務擴至食環署及房委會轄下街市

﹡艾伯科技（０２７０８）子公司與中移動附屬訂立採購合同，涉１５００萬

元人民幣

﹡利駿集團（０８３６０）購入香港一家口罩零售店權益

﹡辰林教育（０１５９３）主席黃玉林兼任行政總裁

﹡京東「雙１１」首日成交額按年增逾９０％，科技家電產品領跑

﹡卓悅（００６５３）斥巨資拓電商，銷售網擴全球

﹡金輝集團（００１３７）附屬終止上環辦公物業收購協議

﹡阿里巴巴（０９９８８）旗下東南亞電商遭黑客竊１１０萬客戶資料

﹡建業新生活（０９９８３）主席王俊斥逾１０３萬元增持，所佔股本增至約

３﹒６％

﹡高銀（００５３０）接管人表示接管人及萊坊是唯一獲授權放售高銀金融國

際中心代表

﹡國藥科技（０８１５６）終止向行政總裁陳霆配股

﹡凱升控股（００１０２）附屬增持俄羅斯海參崴娛樂場權益

﹡報道指電視廣播（００５１１）明年廣告變相減價８％

﹡華記環球（０２２９６）主席增持９２８﹒８萬股，涉資約４４２﹒５萬元

﹡匯豐推出「匯豐交易薈」，可按交易金額收取經紀佣金

﹡新高教集團（０２００１）首十月所有學校總在校生人數按年增加

１０﹒７％

﹡會德豐表示不明朗因素有望消除，樓價明年料升約１０％

﹡翰森製藥（０３６９２）附屬二型糖尿病藥獲頒藥品註冊批件

﹡環亞國際實業（０１１４３）與百洋健康合作運營輔助生殖業務

﹡威勝控股（０３３９３）附屬中標兩合約，涉３﹒９３億元人民幣

﹡誼礫控股（０００７６）明年第一季度推出「愉愉俱樂部」

﹡中海油（００８８３）宣布流花２９－１氣田投產

﹡正商實業（００１８５）委任行竹梅為首席財務總監

﹡星星地產西九工廈「雲之端」累售８９伙套現１﹒８億

﹡同方友友（０１８６８）委任劉智綱為公司執董兼副總裁

﹡朗生醫藥（００５０３）再出售太立股份，料淨收益２７萬美元

﹡景瑞控股（０１８６２）１０月份合約簽約銷售額按年升４９％至３２﹒４

億元人民幣

﹡盛業資本（０６０６９）與新網銀行訂立供應鏈金融科技平台合作協議



《國企紅籌》﹡安徽省政府向馬鋼（００３２３）子公司賠償１﹒３１億元人民幣；馬鋼租

賃與華寶租賃合併

﹡威高股份（０１０６６）擬發行最多４億元人民幣債務證券

﹡賽迪顧問（０８２３５）向聯交所申請轉主板



《神州民企》﹡平安好醫生（０１８３３）子品牌平安醫家推出「在線醫療全程安心保障」

﹡富力地產（０２７７７）１０月銷售收入按年升１４％

﹡瑞聲科技（０２０１８）委任郭丹為首席財務官

﹡中國奧園（０３８８３）１０月合同銷售額按年增５１％



《中國要聞》﹡中國１０月財新製造業ＰＭＩ升至５３﹒６刷九年半高

﹡首三季中國企業承接服務外包合同額同比增１１﹒４％

﹡統計局表示進出口指數連續兩個月擴張，全球製造業恢復

﹡格力地產表示擬斥１２２億收購免稅集團全數股權

﹡深圳社保１１月起交由稅務部門統一徵收

﹡１０月內地票房達６３億人幣，刷新今年全球最高紀錄

﹡習近平稱促農村土地優化配置，培育新型農業經營主體

﹡上海港１０月集裝箱吞吐量４２０萬標準箱，創單月紀錄

﹡齊家網鄧華金：疫情推動家裝行業向數字化發展

﹡湖南中煙女掌門盧平落馬，曾因國改成績卓著獲選女傑

﹡１０月中國物流業景氣指數升至５６﹒３％

﹡海南表示憑房產今日起可獲參加小客車增量指標搖號資格

﹡今年新基金暫募２﹒５萬億元人民幣破頂，權益類收益亮眼

﹡１０月全國期市成交量、成交額分別增６５％、５７％

﹡大商所與四川省達成戰略合作，助力生豬期貨上市

﹡進口澳洲龍蝦因通關延誤變質，澳方批中國施歧視政策

﹡傳澳洲請求取消高額大麥關稅，遭中國拒絕

﹡人行５００億逆回購利率持平，零投放零回籠

﹡廣東省自然資源廳與華為合作，推進智慧自然資源建設

﹡ＱＦＩＩ和ＲＱＦＩＩ參與新三板投資的技術準備就緒；ＱＦＩＩ新規首日

實施，瑞銀完成多筆Ａ股轉融通出借

﹡天貓雙十一首個銷售期開售１１１分鐘，百個品牌成交破億

﹡駐美中國記者獲簽證延期惟又將過期，中方促停止迫害

﹡世界互聯網大會將於１１月２３日至２４日在烏鎮舉行

﹡五中全會後兩地方高官接連落馬，均出身金融系統

﹡華為表示２０２２年中國超高清視頻產業規模將超４萬億

﹡房企９－１０月境內債發行同比增近五成，利率走低

﹡國辦表示鼓勵新能源汽車、能源、交通等領域跨界協同



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，聯發科正準備兩款新晶片產品



《其他消息》﹡７民主派人士涉違反《立法會特權法》，周四提堂

﹡林鄭月娥明日率領眾局長啟程訪京

﹡許智峯今早警署報到時被捕，涉５月內會事件

﹡金管局表示至９月底已批還息不還本等措施申請近５萬宗；疫情續拖累環球

經濟，港金融體系基礎穩健；第三季外匯基金投資收入５２８億元，按年升

１﹒２５倍；若銀行合規經營，看不到銀行有理由受制裁

﹡警發集會反對通知書，國泰工會不上訴明開會員大會

﹡余偉文稱第四季外匯基金表現將受地緣政治影響，具較大不明朗性；暫未見

本港樓市周期有明顯轉變及需調整逆周期措施；將推出商業數據互換平台，

正研究跨境支付

﹡海關搗破歷來最大宗販運冰毒案，市值近３億元

﹡易綱稱數字人幣試驗運作順暢，未來需完善法律框架

﹡許正宇稱研對虛擬資產平台強制發牌，稍後進行諮詢

﹡陳茂波稱首７個月本港逾廿間初創公司集資５億美元

﹡遭律師會指控未獲授權公開內部文件，張達明否認洩密

﹡政府向立會申請向過渡性房屋項目加碼注資並開新職位

﹡本港９月零售貨值連跌２０個月，跌幅收窄至１２﹒９％

﹡港銀再爆加息戰，虛擬銀行天星一年期息加至２﹒２厘

﹡土瓜灣奧斯酒店放售，意向價４﹒８億元

﹡中原十大屋苑周末錄８宗成交，創１３周新低

﹡深股通額度全日用３４﹒２億元；滬股通額度全日用１４﹒９億元，陸股通

淨流入近３１億

﹡經絡表示１０月現樓按揭按月跌近四成，中銀香港蟬聯冠軍

﹡遙距營商計劃收３﹒８６萬宗申請，九成半屬中小企

﹡按揭證券公司表示定息按揭試驗計劃延長一年

﹡花旗上調今年香港經濟增長預測至－５﹒８％

﹡林鄭月娥稱不能容忍司法人員受不合理攻擊



《新冠肺炎》﹡本港新增６宗確診，３宗本地個案涉銀礦灣群組

﹡新疆喀什開展第三次全民核酸檢測工作

﹡特朗普指考慮將福奇逐出疫情工作小組

﹡陳肇始擔心疫情：若違規多不排除收緊社交距離措施

﹡港大深圳醫院助居粵港人覆診，盧寵茂稱細節月初公布

﹡傳英國威廉王子今年４月曾確診，更出現呼吸困難

﹡花旗表示若疫苗形勢樂觀，白銀價格將向好

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