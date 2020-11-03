《日出而作》美大選前道指升４２３點，油價反彈近３％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６９２５﹒０５ 升 ４２３﹒４５點╱１﹒６０％

標普５００ ３３１０﹒２４ 升 ４０﹒２８點╱１﹒２３％

納斯達克 １０９５７﹒６１ 升 ４６﹒０２點╱０﹒４２％

倫敦富時１００ ５６５４﹒９７ 升 ７７﹒７０點╱１﹒３９％

法蘭克福ＤＡＸ １１７８８﹒２８ 升 ２３１﹒８０點╱２﹒０１％

巴黎ＣＡＣ４０ ４６９１﹒１４ 升 ９６﹒９０點╱２﹒１１％



﹡香港時間７：４３ａｍ美元兌日圓１０４﹒７６，歐元兌美元１﹒１６４３



《最新資訊》﹡消息指新東方上市定價１１９０元，現折讓４﹒８％

﹡新東方孖展未足額，天兆豬業（０１２４８）超購１倍

﹡美國９月建築支出升０﹒３％，遜市場預期

﹡美國上月ＳＩＭ製造業指數達５９﹒３，勝市場預期

﹡美國上月製造業ＰＭＩ終值達５３﹒４，略高於初值

﹡歐元區上月製造業ＰＭＩ終值升至５４﹒８創逾兩年高

﹡新世界認為樓市剛需強，明年中小住宅料平穩發展

﹡綠置居單人揀樓，逾１７００伙可揀比配額多３倍

﹡傳日本首相菅義偉考慮明年１月再次訪美

﹡維也納發生恐襲，多名槍手在教堂開槍，最少１人死亡

﹡大選前夕美股收高，道指升４２３點，納指高４６點

﹡投資者在大選前保持謹慎，美元觸及一個月高

﹡網絡小額貸款業務管理辦法徵意見，跨省業務需審批

﹡創毅控股（０３９９２）料中期純利增最少１倍

﹡華邦金融（０３６３８）料中期虧轉賺２００萬元

﹡金侖（０１７８３）料中期虧損增至最多６２０萬元

﹡Ｔｗｉｔｔｅｒ指不會讓候選人在其社交平台宣布獲勝

﹡中行、交行提示今明或臨時限制貴金屬外匯交易服務

﹡花旗報告多數客戶料特朗普以法律訴訟方式翻盤獲勝

﹡最新民調指拜登勝率升至９０％，暫領先１１個百分點

﹡最新數據顯示郵寄選票約６千萬張，明晚完成點票成疑

﹡立會委員會商討修改《內務守則》，防泛民拉布

﹡全國昨新增４９宗確診，本土佔５宗均在新疆

﹡人行等４部門約談馬雲等螞蟻高層，集團回應擁抱監管

﹡遭四大金融監管約談，外媒指螞蟻被視為金融控股公司

﹡中國賽特（００１５３）合夥投得安徽經濟產業園項目工程，續停牌

﹡永豐（０１５４９）７４００萬元購控股股東長沙灣物業連汽車

﹡共享集團（０３３４４）委任陳政宏為執董，潘森已辭任主席

﹡百奧家庭（０２１００）手遊日本推出用戶逾５０萬名

﹡協合新能源（００１８２）２億元售光伏發電項目，料蝕３８５３萬元

﹡承興國際（０２６６２）建議改名「美好發展集團」

﹡香港金融（００００７）５８億元售湛江地皮，今早復牌；獲採購協議，年

售最少２﹒５億噸沙及石料

﹡國際家居零售（０１３７３）主席遭證監冷淡對待，業務無不利影響

﹡康方生物（０９９２６）腫瘤免疫治療新藥療效顯著提升

﹡開源（０１２１５）近１億元購中華燃氣（０８２４６）換股債

﹡順興（０１６３７）獲空調系統服務合約涉１﹒７億元

﹡福萊特玻璃Ａ股股價異常波動，但生產經營活動如常

﹡諾誠健華醫藥（０９９６９）新藥獲ＦＤＡ准臨床ＩＩ期研究

﹡環亞國際實業（０１１４３）建議改名「環亞國際醫療科技」

﹡曠逸國際（０１６８３）折讓１５％發新股，籌９５００萬元



《神州民企》﹡三迪（００９１０）斥１﹒４４億人幣購陝西地皮控股權

﹡合景泰富（０１８１３）１０月預售額１２５億人幣，同比升２４％

﹡國美零售（００４９３）回購５００萬股，或進一步回購

﹡雅居樂（０３３８３）購雅生活近３２萬股至逾５４％股權，擬續增持

