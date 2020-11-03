《新股掛牌》藥明巨諾首掛開報２４﹒３５元，較招股價高逾２％

《經濟通通訊社３日專訊》藥明巨諾（０２１２６）今日首掛，開報２４﹒３５元，較招股

價２３﹒８元高出２﹒３１％，以每手５００股計，不計手續費，每手賺２７５元。

該股公開發售獲超額認購４４８﹒４倍，一手中籤率５％。（ｅｄ）

