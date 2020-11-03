《華爾街內望》大選前夕美股收高，道指升４２３點，納指高４６點

《經濟通通訊社３日專訊》投資者為本周美國大選可能出現的大幅波動做準備，美股周一（
２日）收高。
道指高４２３點或１﹒６％，報２６９２５點。標指高４０點或１﹒２３％，報３３１０點
。納指高４６點或０﹒４２％，報１０９５７點。
市場的長期走勢將取決於總統特朗普還是民主黨拜登贏得大選，不過目前拜登在全國民意調
查中領先，但兩人在關鍵州份的競爭非常激烈，或使特朗普連任，另外有分析指最可能在短期內
引發股市震盪的可能性是在周二晚上沒有出現明顯贏家。
板塊方面，能源股、材料股、工業股漲幅最大，均攀升逾２﹒７％。市場早已押注拜登獲勝
後將出台大規模財政刺激措施，並促進綠色能源的投資者推動太陽能股、工業股、細價股大漲。
另外摩根大通已將美國銀行、富國銀行、花旗列入「特朗普籃子」，不過標普銀行股指數周
二漲２﹒２７％。
標普航空股指數跌１﹒４４％，郵輪營運商嘉年華跌１﹒１７％，挪威郵輪跌２﹒７７％，
反映市場對新增病例持續激增的擔憂。
個股方面，高樂氏（Ｃｌｏｒｏｘ）躍升４﹒２４％，公司公布逾廿年來最強勁的季度銷售
增長，並上調全年營收預測。
市場研究公司Ｎｉｅｌｓｅｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ漲３﹒８５％，公司計劃以２７億美元將
其消費品數據業務出售予私募公司安宏資本。
指標十年期國債收益率跌不足１個基點，報０﹒８５０２％。兩年期國債收益率升不足１個
基點，報０﹒１５８４％。（ａｌ）
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