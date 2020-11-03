《運籌帷幄－梁業豪》若交投量變化仍不配合升勢，小心！

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則均屬偏淡。大家有否留意到，美國總統選舉結果公布前，美股與港股的走勢呈現背馳？明

顯地，美股正處短期調整中，港股也曾跟隨下跌，卻率先從低位有力反彈。昨天（２日）港股的

升浪來得非常及時，各大指數均升回了短期重要阻力位（原本為重要支持位）之上，卻未可輕言

短期新升浪已經開始，皆因政治因素的影響力不易估計。此外，雖然昨天港股大幅回升，指數期

貨大戶並沒有積極地加強部署，好友如是，淡友亦如是。由此可見，昨天大市的升勢對後市相同

方向的啟示並未得到好友大戶認同。若今天（３日）市況再升而交投量變化依然不配合，投資者

便須小心，應將止賺位╱止蝕位上移。至於短線投機者，則應分批平掉舊好倉計數，暫時轉作觀

望。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

