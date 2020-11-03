《缸邊隨筆－石鏡泉》１１月３日之後

《缸邊隨筆》１１月３日是美國總統選舉日，近日都講到悶，但仍不能不講。不用估誰會當

選，因為美國的所謂民主選舉都是鬧劇一場，一如美國務卿蓬佩奧自講，他主理下的ＣＩＡ中情

局是ｌｉｅ﹐ ｃｈｅａｔ ａｎｄ ｓｔｏｌｅ。



但無論是怎ｌｉｅ，怎ｃｈｅａｔ，怎ｓｔｏｌｅ，美國的民主選舉都有個看來很合理，很

法規化的程序要走。在走這個程序時，如果真的公公平平，不ｌｉｅ、不ｃｈｅａｔ、不

ｓｔｏｌｅ，就會平平穩穩地交棒，或續任。但這十多、二十年來，美國總統的交棒，就未見過

無爭執過，今年的爭執怕會帶來美國內亂。



１１月３日雖然是選美國總統，但亦要選出輪替的參議院議員。參議院誰屬，才是重頭戲。

美國立法是要經眾議院、參議院、總統一齊拍板才可，如任何一個環節為對立黨派所把持，不少

立法就會被卡。



今時眾議院是民主黨為大多數，在今次輪選中，估計民主黨再保持大多數是無懸念。



今時參議院是共和黨僅佔二席之先，今年是要輪選三分之一的參議員議席，只要民主黨搶多

四席，已可成為參議院的多數黨。



如參眾兩院都是民主黨，就算特朗普可連任，也是個較今時更跛腳的跛腳政府。



如參、眾兩院仍是分黨而治，則無論何人為總統，都是如現時特朗普般的跛了隻腳。



如拜登勝出，民主黨又掌控參眾兩院，則民主黨將錦上添「花」，不是「花兒」之花，而是

「大花費」之花。會大發債去支援其大福利政策，美元就會殘，美息會息。



特朗普與拜登都有持槍的鐵粉支持，他們如一旦被宣稱落敗，就會上街鬧事，對這點，本欄

已講了成個月。



１１月３日╱４日，會否即時有暴動？可以有，亦可以延後。



（１）如１１月３日未能有選舉結果



雙方「暴徒」都會等，等結果，這一等可以等到１２月８日。



（２）如選舉結果十分接近



雙方「平和支持者」會指摘對方ｌｉｅ， ｃｈｅａｔ， ｓｔｏｌｅ，並告上法庭。這一

拖延可以拖逾兩個月，期內雙方「暴徒」會時刻互毆、互鬥，打到有法庭判令。



（３）「幹」



就算有了法庭判令，雙方「暴徒」會以勝方是ｌｉｅ， ｃｈｅａｔ， ｓｔｏｌｅ，而不

認判，來個魚死網破。



對這樣的選舉，有人認為是民主之兆，今年，美國將有不少「民主」義士、烈士，可以立碑

。



＊美選舉制度有大漏洞＊



為甚麼民主要用到槍？除了是美國政客ｌｉｅ， ｃｈｅａｔ， ｓｔｏｌｅ外，還有就是

美國的選舉制度有大漏洞。



參、眾兩院的議員席位是按每州的人口數分配，但總統的選舉人票就不是按選民投票數計，

而是Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ ａｌｌ，這就使到選民不服氣，要以武力解決扭轉這個美國選

舉的漏洞。其實，只要美國的政客真的接受一人一票的選舉，而不是以Ｗｉｎｎｅｒ

ｔａｋｅｓ ａｌｌ的不合理法規去偷取（Ｓｔｏｌｅ）選民意願的話，選民就不會舉槍而只舉

手了。



這個美國總統選舉，是會影響到閣下的強積金，以至你的職業。但你能向哪兒索賠？



駐港美國領事館？定美國政府？不要以為筆者是胡來，你隔壁兩兄弟互打，並放火，燒到你

間屋，你是否會找那兩兄弟去賠？



拜登或特朗普勝出後，他們會怎派錢？看他們的競選承諾。



能否順利派發以上福利，主要看眾議院誰屬。但這是後話，但如在１１月３日之後，雙方「

暴徒」火併，美股就會急挫２０％，這是美國銀行估計的，信不信由你。要不要做風險管理，你

定好了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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