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即市新聞

03/11/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》１１月３日之後

　　《缸邊隨筆》１１月３日是美國總統選舉日，近日都講到悶，但仍不能不講。不用估誰會當
選，因為美國的所謂民主選舉都是鬧劇一場，一如美國務卿蓬佩奧自講，他主理下的ＣＩＡ中情
局是ｌｉｅ﹐　ｃｈｅａｔ　ａｎｄ　ｓｔｏｌｅ。
　
　　但無論是怎ｌｉｅ，怎ｃｈｅａｔ，怎ｓｔｏｌｅ，美國的民主選舉都有個看來很合理，很
法規化的程序要走。在走這個程序時，如果真的公公平平，不ｌｉｅ、不ｃｈｅａｔ、不
ｓｔｏｌｅ，就會平平穩穩地交棒，或續任。但這十多、二十年來，美國總統的交棒，就未見過
無爭執過，今年的爭執怕會帶來美國內亂。
　
　　１１月３日雖然是選美國總統，但亦要選出輪替的參議院議員。參議院誰屬，才是重頭戲。
美國立法是要經眾議院、參議院、總統一齊拍板才可，如任何一個環節為對立黨派所把持，不少
立法就會被卡。
　
　　今時眾議院是民主黨為大多數，在今次輪選中，估計民主黨再保持大多數是無懸念。
　
　　今時參議院是共和黨僅佔二席之先，今年是要輪選三分之一的參議員議席，只要民主黨搶多
四席，已可成為參議院的多數黨。
　
　　如參眾兩院都是民主黨，就算特朗普可連任，也是個較今時更跛腳的跛腳政府。
　
　　如參、眾兩院仍是分黨而治，則無論何人為總統，都是如現時特朗普般的跛了隻腳。
　
　　如拜登勝出，民主黨又掌控參眾兩院，則民主黨將錦上添「花」，不是「花兒」之花，而是
「大花費」之花。會大發債去支援其大福利政策，美元就會殘，美息會息。
　
　　特朗普與拜登都有持槍的鐵粉支持，他們如一旦被宣稱落敗，就會上街鬧事，對這點，本欄
已講了成個月。
　
　　１１月３日╱４日，會否即時有暴動？可以有，亦可以延後。
　
　　（１）如１１月３日未能有選舉結果
　
　　雙方「暴徒」都會等，等結果，這一等可以等到１２月８日。
　
　　（２）如選舉結果十分接近
　
　　雙方「平和支持者」會指摘對方ｌｉｅ，　ｃｈｅａｔ，　ｓｔｏｌｅ，並告上法庭。這一
拖延可以拖逾兩個月，期內雙方「暴徒」會時刻互毆、互鬥，打到有法庭判令。
　
　　（３）「幹」
　
　　就算有了法庭判令，雙方「暴徒」會以勝方是ｌｉｅ，　ｃｈｅａｔ，　ｓｔｏｌｅ，而不
認判，來個魚死網破。

　　對這樣的選舉，有人認為是民主之兆，今年，美國將有不少「民主」義士、烈士，可以立碑

　
＊美選舉制度有大漏洞＊
　
　　為甚麼民主要用到槍？除了是美國政客ｌｉｅ，　ｃｈｅａｔ，　ｓｔｏｌｅ外，還有就是
美國的選舉制度有大漏洞。
　　
　　參、眾兩院的議員席位是按每州的人口數分配，但總統的選舉人票就不是按選民投票數計，
而是Ｗｉｎｎｅｒ　ｔａｋｅｓ　ａｌｌ，這就使到選民不服氣，要以武力解決扭轉這個美國選
舉的漏洞。其實，只要美國的政客真的接受一人一票的選舉，而不是以Ｗｉｎｎｅｒ　
ｔａｋｅｓ　ａｌｌ的不合理法規去偷取（Ｓｔｏｌｅ）選民意願的話，選民就不會舉槍而只舉
手了。
　
　　這個美國總統選舉，是會影響到閣下的強積金，以至你的職業。但你能向哪兒索賠？
　
　　駐港美國領事館？定美國政府？不要以為筆者是胡來，你隔壁兩兄弟互打，並放火，燒到你
間屋，你是否會找那兩兄弟去賠？
　
　　拜登或特朗普勝出後，他們會怎派錢？看他們的競選承諾。
　
　　能否順利派發以上福利，主要看眾議院誰屬。但這是後話，但如在１１月３日之後，雙方「
暴徒」火併，美股就會急挫２０％，這是美國銀行估計的，信不信由你。要不要做風險管理，你
定好了。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
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