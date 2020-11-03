【美國大選】拜登倘上台騰訊阿里或再破頂，結果若爭拗為最壞結局

《經濟通通訊社記者劉孝言、吳藹林３日報道》美國總統大選選情未明，令市場存有憂慮。

據《華爾街日報》最新民調顯示，現任總統、共和黨特朗普在全國選民中的支持率仍落後民主黨

拜登１０個百分點，但在關鍵的１２個搖擺州份，拜登只以５１％支持率領先特朗普６個百分點

，相比起上月領先１０個百分點，兩者差距已經縮小。兩黨旗鼓相當，特朗普或能重現２０１６

年奇蹟，以多數選舉人票勝出大選。

美銀最新報告更指出，出現具爭議的選舉結果，美股可能跌逾２０％。如果任何一方拒絕接

受選舉結果，美股將劇烈下滑，市場信心下降，企業推遲招聘及投資，家庭轉向預防性儲蓄，並

對財政刺激措施的懷疑不斷加劇，並導致經濟陷入不確定性衝擊。面對眾多不確定因素，投資者

應如何就選情結果作出部署？特朗普或拜登當選又將如何影響市場走勢？不妨先參考下文，做好

兩手準備。



＊拜登對華取態較溫和，倘當選紓緩中資科企壓力＊



特朗普政府擬制裁中國數碼支付平台，正研究對螞蟻集團（０６６８８）旗下支付寶及騰訊

控股（００７００）的微信支付實施限制，該等科技股受特朗普辣招壓逼或於海外業務擴張上受

阻。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，如特朗普續掌權，或將對中

資科企加強打壓力度，收緊對ＴｉｋＴｏｋ及Ｗｅｃｈａｔ的禁令，令內地科技龍頭更難對外擴

張；如拜登順利當選，則有助內地科企發展。由於預期拜登對華作風較溫和，亦較重視經濟發展

，可大膽預計政府上台後會大力促進中美貿易，亦有望放寬核心技術轉讓及科技出口。

安里主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示，市場預期拜登當選美國總統後對華取

態將較溫和，相信阿里巴巴（０９９８８）等中資美國上市公司不需被逼退市，減輕市場心理壓

力，但預期只屬短線利好，在結果公布後的一周內或有逾１０％升幅，其後回調，而對長期股價

而言幫助不大。黃偉康指，對於預期拜登當選後長期「親中」預期有保留，指出拜登可能避嫌，

難以對華過於寬鬆。若然拜登當選，預期阿里巴巴維持區間上落，上望３３０元，其後回調至２

８０元。

美國過往一段時間已針對中國作出多項措施，黃偉康預期，騰訊將會成為特朗普的主要針對

對象，主要基於除Ｗｅｃｈａｔ和其支付系統外，美國國內開始有分析質疑集團旗下手遊或協助

散布中國訊息和影響國內網絡文化，美方或對騰訊更為顧忌，繼而有所動作，屆時騰訊將急回，

跌至５５０元以下。若拜登當選，市場憂慮減輕下，則於６２０元見阻力，支持位於５６０元。

中國在科技研發中屢次觸焦，晶片研發技術更未能取得突破，黃偉康認為中國自己研發晶片

的意慾並不會因本次大選結果而改變，但中國與其他地區研發技術的缺口未必可在兩至三年內完

全消失，即使拜登入主白宮，開放美國國內供應商向華為供貨，對中芯（００９８１）而言亦屬

不利，料其上望百天線，近２５元位置見阻力，１８元以下有支持。



＊拜登政策或利好國際油價，但防疫進展仍是關鍵＊



高盛最新研究報告指出，拜登對美國石油和天然氣鑽探公司有利，因更嚴格的水力壓裂法規

將導致原油減產，進而令原油價格提高。加上拜登提出２萬億美元計劃用於削減溫室氣體排放量

，美國油氣生產的不利影響將增加，有利油價走勢。

油價或因白宮易主而有所波動，拜登主張氣候優先政策，將著重可再生能源開發，上台後或

增對美國石油及天然氣生產的不利因素。連敬涵稱拜登上場或令油價不穩，因其鼓勵頁岩油開採

，並主張以頁岩油及其他再生能源取代傳統能源使用，相關政策或使美國的石油供應減少，從而

令油價回升，但他補充影響油價漲跌的主要因素仍然是疫情，如新政府能做好防疫工作，根治美

國現時最大的經濟憂慮，油價自然有望上調。

拜登在１０月２２日最後一場辯論中，直指美國石油業污染嚴重，宣稱他當選後將中止美國

石化工業，改以再生能源取代，市場憧憬在供應減少下油價有機會反彈，黃偉康指，美國是世界

第一大產油國，若減產利好油價在未來一年平均於６０美元以上。不過仍要視乎疫情和經濟復甦

步伐，他預期隨明年第一季初疫苗登場，經濟重拾動力，投資者可於第一季尾開始留意油股。

「三桶油」中，黃偉康首選是中海油（００８８３），認為股價７元以下已反映所有利淡因

素，如果油價在４０美元至５０美元，其合理價格在９﹒５元至１０元；而油價再高，則可上望

１２元。



＊大選結果若有爭拗，道指或蒸發一千至二千點＊



大摩於上月下旬發表報告指，如拜登在總統大選中獲勝，民主黨亦會在國會兩院贏得多數議

席，或會促使聯儲局提早加息，因民主黨陣營主張大規模刺激經濟，可能將加息時限推前至２０

２３至２０２４年。連敬涵認為，即使加息亦不會令市場大幅波動，因加息代表美國經濟已復甦

一段時間，亦只為防止市場過熱而推行。又指現時特朗普只側重股市發展而不考慮企業盈利改善

，如拜登順利當選，其經濟政策相信會比特朗普政府更為實際。

大選結果將於短期內左右大市走向。連敬涵續指，特朗普連任或令市場維持波動，由於其政

府防疫工作令人憂心，相信繼續執政亦不會大幅收緊現行的防疫政策，令經濟未能於短期內復甦

。又稱市場對拜登政府大幅加稅的憂慮早已反映，相信民主黨政府執政有助市場穩定。若大選結

果出現爭議是最壞的結局，可能令美股蒸發１０００至２０００點；然而他對港股有信心，因兩

地股市的關連程度有限，而市場對美股憂慮或將資金轉向亞洲市場，所以港股或因而受惠。

黃偉康認為大選結果肯定會出現爭拗，主要針對一些州份的疑似舞弊情況及提前投票爭議，

預期有些州份需時７至１０日以上點票。他指出，現時美股市場已逐步反映對大選結果爭議的憂

慮，擔憂總統當選人能否在美國時間１月２０日成功上任，甚至出現權力真空期，加上拜登父子

的醜聞或誘使現任總統特朗普簽署行政命令下令調查。若計及上周高位，他認為美股有下跌兩成

的風險。

黃偉康認為，大選爭議對港股有影響是在所難免，他注意到在螞蟻集團定價後港匯轉弱，因

選舉問題資金留在港股的意慾較低，屆時港股或下挫至２２５００點，即推港版國安法時的低位

。他認為，如果拜登大勝，鑑於市場預期其對中國較�鬆的取態，恆指可上望２６０００點；若

特朗普連任，利好美股和對中國強硬的因素對沖下，恆指區間於２３０００至２３５００點。

