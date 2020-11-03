港股突飆近６００點重上二萬五，現報２５０４５點

《經濟通通訊社３日專訊》美國總統大選日前夕，美股反彈，道指升４２３點。港股承接高

開２２９點，開報２４６８９點，重上５０天線（約２４５０３點）及１０天線（２４６５５點

）。其後升幅不斷擴大，突破１００天線（約２４７４９）並試企２５０００點水平。現時，恆

生指數報２５０４５，升５８５點或升２﹒３９％，主板成交５５７﹒９２億元。國企指數重上

一萬點關，報１０１３３，升１９６點或升１﹒９８％。

Ａ股同樣造好，上證綜合指數報３２７４，升４９點或升１﹒５４％，成交１６８９﹒９６

億元人民幣。深證成份指數報１３５７３，升１５２點或升１﹒１３％，成交２６５６﹒１８億

元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升３﹒６６％，報３４元；港交所（００３８８）升

２﹒４６％，報３８３﹒６元；騰訊（００７００）跌０﹒５％，報５９８﹒５元；友邦保險

（０１２９９）獲批開始籌建四川分公司，最新升６﹒１３％，報７７﹒８５元；中移動

（００９４１）升１﹒０３％，報４９﹒０５元；建行（００９３９）升２﹒８９％，報５﹒７

元。



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學 （０２３８２） １４１﹒７０元 升８﹒３３％

友邦保險 （０１２９９） ７７﹒８５元 升６﹒１３％

瑞聲科技 （０２０１８） ４２﹒７５元 升４﹒５２％

中海油 （００８８３） ７﹒３４元 升４﹒４１％

中國人壽 （０２６２８） １７﹒５４元 升４﹒４０％



吉利汽車 （００１７５） １８﹒８４元 升４﹒２０％

太古Ａ （０００１９） ３６﹒８５元 升３﹒９５％

九龍倉置業（０１９９７） ３１﹒３５元 升３﹒８１％

中信股份 （００２６７） ５﹒８７元 升３﹒７１％

中銀香港 （０２３８８） ２２﹒４０元 升３﹒７０％

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