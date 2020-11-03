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03/11/2020 11:44

【全球放水】澳洲央行降指標利率至０﹒１厘，購債規模增千億美元

　　《經濟通通訊社３日專訊》澳洲央行今日宣布將指標利率由０﹒２５厘下調至０﹒１厘，符
合市場預期，並預期最少三年不會上調利率。央行又出台新刺激計劃，包括未來六個月購買
１０００億美元五至十年期國債。
　　央行表明必要時準備推出更多措施，未來一段時間內仍需要貨幣及財政措施支持，目前仍準
備購買任何必要規模的債券，以實現三年期收益率目標。（ａｌ）

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