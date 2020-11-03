《盤後部署》關注大選日後財政刺激政策，港股首關看２５５００點

《經濟通通訊社３日專訊》美國即將迎來大選日，環球股市氣氛暢旺，亞洲股市普遍高開高

走，港股跟隨走勢造好，港股今早高開２２９點後升幅擴大，受美股期貨帶動下，恆指盤中一度

生穿二萬五關，盤中高見２５０４８點升５８８點，其中重磅股友邦（０１２９９）、匯控

（００００５）走勢強勁，為升市火車頭；另外內銀股同樣造好，帶動大市氣氛，建行

（００９３９）、工行（０１３９８）升近２％。最終大市收報２４９３９，升４７９點或升

１﹒９６％，主板成交１２９６﹒３２億元。國企指數報１００７１，升１３４點或升

１﹒３６％。恆生科技指數報７７１４，升１２８點或升１﹒７０％。

內地股市同樣強勁，上證綜合指數報３２７１，升４５點或升１﹒４２％；深證成份指數報

１３５８０，升１５９點或升１﹒１９％。兩市全日成交７８４７億元人民幣，按日減少

３﹒４％。



＊澳洲減息１５點子兼宣布新一輪ＱＥ，摩通將科技股評級下調至中性＊



澳洲聯儲公布１１月利率由０﹒２５％下降至０﹒１％，同時將３年期國債收益率降至

０﹒１％，調整符合市場預期；另外，局方更宣布新一輪量化寬鬆（ＱＥ）計劃，規模達

１０００億澳元，其中包括購買５至１０年期國債，並將持續６個月，而且至少三年不加息。目

前澳洲經濟仍算良好，而且失業率低於８％，預計２０２１年６月ＧＤＰ可達至６％，而澳洲聯

儲局主席洛威曾表示，目前正研究寬鬆政策將帶來多大吸引力，以及對金融穩定帶來甚麼影響。

大行摩根大通發表研究報告，將美國科技股評級由「增持」下調至「中性」，為兩年來摩通

首次下調評級。該行策略師Ｍｉｓｌａｖ Ｍａｔｅｊｋａ表示，不論大選誰勝，市場領跑者都

會發生變化，他相信科技股基本面仍有利，惟相對領先的表現可能開始減弱；另外，摩通將銀行

評級由「中性」上調至「增持」，分析相信銀行股目前非常便宜，而且資產負債表相當有彈性，

收益率有望上升。



＊二萬五能捅穿，料短期內港股更進一步＊



今日港股上試二萬五關口，反映港股購買力增強，而外圍股市氣氛強勁，美國大選日即日來

臨，相信股市走勢短期內再度向上，但投資者關注的不應是大選誰勝誰負，而是預計大選之後的

財政刺激政策會即將到來，屆時將可向美國注入流動性及經濟援助，對美國經濟及美股而言都是

好消息。港股短線向上應無難度，首關先看企穩２５５００點；加上螞蟻（０６６８８）即將公

布招股結果，預料資金解凍後部分將重新流入股市，對港股有一定曾度刺激作用，相信新經濟股

繼續當旺。（ｕｌ）

