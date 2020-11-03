【美國大選】最新民調指拜登勝率升至９０％，暫領先１１個百分點

《經濟通通訊社３日專訊》據美國民調分析機構ＦｉｖｅＴｈｉｒｔｙＥｉｇｈｔ最新對總

統大選的最新模型分析顯示，民主黨總統候選人拜登獲勝的機率已升至高達９０％，並預計他將

取得３５０張選舉人票，即逾６５％選舉人票。

而據美國昆尼皮亞克大學周一（２日）發布的最新民意調查顯示，拜登在全國以５０％比

３９％領先總統特朗普１１個百分點。

民調結果亦顯示，拜登在佛羅里達州領先５個百分點，二人支持率分別為４７％及４２％。

他亦在俄亥俄州以４７％比４３％領先４個百分點，而領先幅度均超出民意調查的誤差範圍。

不過據ＲｅａｌＣｌｅａｒＰｏｌｉｔｉｃｓ的民意調查平均數顯示，拜登在佛羅里達州僅

領先１﹒４個百分點，特朗普則在俄亥俄州領先１﹒４個百分點。

另據蒙茅斯大學最新民意調查發現，５１％潛在選民支持拜登，４４％支持特朗普。



＊參議院選戰未明＊



據Ｃｏｏｋ Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ Ｒｅｐｏｒｔ最新預測，民主黨可能在周二（３日）眾

議院的選舉中增加更多席位，並將相對於共和黨的優勢從３５席進一步擴大，而最可能的結果是

民主黨增加１０至１５席，而從５個至２０個都有可能，另外預測模型顯示民主黨將以５１對

４９取得參議院多數席位。

而據ＦｉｖｅＴｈｉｒｔｙＥｉｇｈｔ預測模型顯示，參議院１４個關鍵席位選舉中，預計

將有６個席位出現改變，其中５席變成民主黨，１席改為共和黨。（ａｌ）

