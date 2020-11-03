美國總統大選前夕，道股期貨延續隔晚升勢，現漲近１％

《經濟通通訊社３日專訊》美國總統大選前夕，美股期貨延續隔晚升勢，當中道股期貨現於

亞洲開市時段漲近１％。

道指１２月期貨現升０﹒７７％或２０５點，報２７００１點，重上二萬七水平。標指１２

月期貨升０﹒６％或１９點，報３３２０點。納指１２月期貨升０﹒４２％或４６點，報

１１１１０點。（ａｌ）

