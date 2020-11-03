《台股攻略－馮偉明》台股技術性反彈，指數升過百點收市

《台股攻略》台股今日（３日）升過百點，重上１２７００點水平。加權指數升１４４﹒７
點，收１２７３６﹒０１點，成交金額為新台幣１６６４﹒５５億元。
主要權值股方面，台積電今日股價升１﹒２％，收新台幣４４１元；大立光大升２﹒６％，
企穩新台幣３１００元以上；聯發科急升超過１％；聯電及鴻海尾市升幅收窄。塑化產業第三季
業績表現亮麗，台塑、台塑化及南亞今日升超過１％；１０月台灣新車銷售再創高峰，刺激和泰
車股價大升近３％；金融股雖有回吐，但國泰金、兆豐金及中信金等個股仍吸引資金入市。被動
元件大廠華新科第四季業績正面，並擬以每股新台幣３０元公開收購閎暉５％到９﹒９％的股權
，刺激華新科股價漲停，而閎暉亦大升超過７％；國巨積極擴充ＭＬＣＣ產能，令今日股價大升
７％，創波段新高；拉抬、凱美及信昌電漲停，奇力新、禾伸堂、大毅及日電貿升勢亦相當強勁
。
因大市低位有買盤吸納，台股出現技術性反彈，升勢能否持續仍有待觀察。市場聚焦於美國
總統大選，波動在所難免，投資者宜以觀望為上，須慎防黑天鵝出現。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
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