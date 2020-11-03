《窩輪豪情－梁業豪》期指「一浪低於一浪」局勢被破壞

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、綜

合企業與非必須性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為吉列汽車（００１７５）、長和（００００１）與匯控（００００５），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜

首選華潤電力（００８３６）、石藥集團（０１０９３）與翰森製藥（０３６９２）

今早（３日）港股高開，恆指處於合理水平，國指與紅指略呈偏低，科指則見明顯偏低。

昨晚（２日）歐美股市場升，為港股提供再升的動力，惟我們應觀察成交量與大戶主動買沽比率

的變化是否繼續不配合大市的升勢。，至今港股的表現仍是對辨的，藍籌股的買家較為積極，科

技股則依然有不輕的沽壓。恆指期貨陰陽燭小時圖上，「一浪低於一浪」的局勢已被破壞，好友

的下站進攻目標為２４９６７，即市支持位則見上移至２４６１３╱２４５３６。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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