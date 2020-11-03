《談國論企－黎偉成》先強化國內大循環促內外雙循環

《談國論企》中共中央１９屆五中全會通過的「十四五」規劃等建議，強調要加快構建以國

內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的政策，很有現實和十分明智。只有在

自力更生、自主自強的強化本國的經濟，才能夠由內而外、由外至內的在國際推行多邊主義合作

、共享，互惠互利，乃先小同而後大同者也。



＊大循環促生產需求更快發展更有利民生＊



１９屆五中全會於２０２０年１０月２９日通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展

第１４個五年規劃和２０３５年遠景目標的建議》（下稱《建議》），重點在於要‘加快構建以

國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局’，作為「十四五」時期經濟社會發

展指導思想和必須遵循的原則，此策明智、對勁，和預期可以行之有效，甚至成為中國發展成為

人均國內生產總值達到中等發達國家水平的其中重要支持力量。

要重點指出者，為（一）《建議》所提出的兩個「循環」，是以「國內大循環」為先，而後

有「國內外大循環」，有先有後，乃因（１）你要先建立好良好的內需條件和基礎，擴而大之的

形成大循環，達到理想的成效及進一步擴張的潛力，才能夠（２）吸引到其他國家或地區與你合

作和發展，形成內與外相結合的雙循環，從內而外和由外而來的雙向聯繫與發展，使國內的大循

環因雙循環而得以強化和有更大的力度推進。此策有高度智慧的邏輯性和可行性，是為以供給側

改革為主的內需政策的新發展台階。

兩個循環的雙向政策，原則性是對勁和明智的，市場的條件亦相當充分，特別是（二）國內

大循環。從基本的供與求關係分析，在（Ｉ）需求方面，居民（ｉ）收入隨著國民經濟同步穩定

上升，（ｉｉ）就業情況不斷改善，即使是２０２０年前９個月受到新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９

之困仍有８９８萬個新增就業人員，達到全年目標９９﹒８％，而（ｉｉｉ）消費力還未好好的

釋放出來，因居民傾向於「更多儲蓄」佔支出比重居然高達５０﹒２％，即儲蓄率逾一半，故只

要釋放出三、兩個百分點的更儲蓄資金，便可以使零售市場有更大的發展力。尤其是社會消費品

零售總額於９月份增銷３﹒３％較８月份加快２﹒８個百分點，顯中國控疫復甦效佳。

和（ＩＩ）供應方面，同樣有良佳的發展成果。工業走高技術和創新道路，高技術服務業固

投穩增，特別是電子商務的服務和科技轉化服務業投資飆升，使各類商品和服務的素質不斷提升

，有利於強化內需。

有強力和具潛力的供與求，故國內大循環的建立，是有相當強大的基礎和支持力量。

正正因為國內大循環，故（三）「國內外雙循環」的政策和策略，便大有發展的餘地，因（

甲）境外商人、企業、機構要與你合作進行雙循環，看的是你的市場，而中國有超過１４億人口

，市場相當龐大，和具有相當強大的發展潛力，因中等收入群體持續顯著擴大，城鄉區域發展差

距和居民生活水平差距顯著縮小等許許多多的利好因素，對世界各國或地區肯定有強烈的吸引力

。這是無可置疑之事。



＊雙循環力利多邊主義合作共享互惠互利＊



尤其是（乙）惡疫在歐美為主的世界大範圍再度出現大流行惡態，有許許多多的企業業務受

到日益嚴重的打擊，不得對外不尋找出路，由是中國積極主動的推出「國內外雙循環」，時機正

好。要是新冠肺疫有效、安全疫苗，在半年或以上未必研發成功和大量生產，故中國的雙循環政

策，也就特別有吸引力矣！

要注意，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，乃《建議

》強調「十四五」時期經濟社會發展主導思想和必須遵循的原則，並表「要堅定不移貫徹創新、

協調、綠色、開放、共享的新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，統籌發展和安全，加快建設

現山人戈心化經濟體系」的其中一個重要組成部分。

這當然要‘推進國家治理體系和治理能力現代化’，以實現經濟行穩致遠、社會安定和諧的

目標。（論「十四五」規劃專題，之二）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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