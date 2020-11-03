《異動股》友邦升近３％，獲得中國銀保監批准四川設分公司

《經濟通通訊社３日專訊》友邦保險（０１２９９）開升２﹒７９５％，報７５﹒４００元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒２２％。該股成交約４９３萬股，涉資３﹒７０億

元。

友邦保險公布，友邦中國獲得中國銀保監會批准，開始籌建四川分公司。這將是友邦保險今

年７月在中國內地成功設立獨資人身保險子公司後，友邦中國獲批籌建的首家分公司。

友邦保險是首家中國內地擁有外資獨資人身保險公司的企業，目前在上海、北京、廣東、深

圳、江蘇、天津和河北設有分支機構。

現時，恆生指數報２４７１２，升２５２點或升１﹒０３％，主板成交４６﹒８３億元。國

企指數報１００１９，升８３點或升０﹒８４％。恆生科技指數報７６３０，升４５點或升

０﹒６０％。

即月期指新報２４６４３，升３０６點，低水６９點。即月國指期貨報１０００８，升

１０６點，低水１２點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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外資險商：

友邦保險（０１２９９） ７５﹒４００元 升２﹒７９５％

宏利金融（００９４５） １０５﹒９００元 升０﹒０９５％

保誠 （０２３７８） ９５﹒８００元 無升跌



部分內地險商：



中國太平（００９６６） １１﹒９８０元 升１﹒１８２％

新華保險（０１３３６） ３１﹒５００元 升１﹒２８６％

人民保險（０１３３９） ２﹒３４０元 升０﹒８６２％

中國平安（０２３１８） ７９﹒３００元 無升跌

中國財險（０２３２８） ５﹒３４０元 升０﹒９４５％

中國太保（０２６０１） ２４﹒６００元 升１﹒０２７％

中國人壽（０２６２８） １７﹒０８０元 升１﹒６６７％

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（ｅｃ）

