《午市前瞻》港股隨美市走上，突破二萬五關，新經股可炒雙十一

《經濟通通訊社３日專訊》美國總統大選日前夕，隔晚美股三大指數收市全線上升，道指更

升逾四百點。港股半日上試２５０００點水平。恆指高開２２９點或０﹒９４％，報２４６８９

，重上５０天線（約２４５０３點）及１０天線（２４６５５點），升幅隨即擴大。內地股市造

好，加上美國道指期貨飆逾２００點，帶動港股一度重返兩萬五，暫時最多升５８７點，見２５

０４７點，創兩個月高。可惜高位有沽壓，半日收市報２４９３８，升４７８點或升１﹒９６％

，主板成交７１２﹒４１億元。國企指數重上一萬點關，報１００８５，升１４８點或升１﹒４

９％。

Ａ股造好，上證綜合指數報３２６１，升３６點或升１﹒１３％，成交１９８１﹒０７億元

人民幣。深證成份指數報１３５４１，升１２０點或升０﹒９０％，成交３０８６﹒０５億元人

民幣。

藍籌股方面，友邦（０１２９９）獲批四川建立分公司，推動股價飆５﹒７９％，報７７﹒

６元；匯控（００００５）升２﹒９％，報３３﹒７５元；兩股貢獻大市近１９０點。另外，國

壽（０２６２８）升４﹒８８％，報１７﹒６２元；建行（００９３９）升２﹒１７％，報５﹒

６６元；工行（０１３９８）升１﹒７７％，報４﹒６１元；中移動（００９４１）升１﹒１３

％，報４９﹒１元。



＊懶理馬雲被約談，阿里繼企３００元＊



科指半日收報７７３８點，升１５３點或２﹒０２％，略跑贏大市，不過重磅科技股個別走

，騰訊（００７００）跑輸，跌０﹒４２％，報５９９元。馬雲被四大金融監管機構約談，阿里

巴巴（０９９８８）仍升０﹒９４％，報３００﹒６元；小米（０１８１０）升１﹒３６％，報

２２﹒４元；京東集團（０９６１８）升０﹒７５％，報３２２﹒８元；美團（０３６９０）跌

０﹒２％，報２９４元。

蘋果將於當地時間１１月１０日（香港時間１１月１１日凌晨２時）舉辦發布會，加上調查

機構Ｃａｎａｌｙｓ發表的報告指，預期到２０２１年智能配件市場規模將逾５億台，當中智能

手帶及真無線耳機的出貨量將分別逾２億組及３﹒５億。手機孖寶升幅進一步擴大，舜宇（０２

３８２）暫連升２日，漲８﹒９４％，報１４２﹒５元；成半日表現最好藍籌。瑞聲科技（０２

０１８）升４﹒８９％，報４２﹒９元；比亞迪電子（００２８５）跌２﹒３２％，報３３﹒７

元；高偉電子（０１４１５）升６﹒４％，報３﹒６６元；丘鈦科技（０１４７８）升３﹒８６

％，報８﹒８７元。



＊油價結束跌勢反彈，三桶油齊揚＊



國務院昨日公布《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－２０３５年）》，為國家支持新能

源汽車措施提供明確發展框架，當中重點包括提出２０２５年新能源車要佔新汽車銷量約２０％

、加快充電建設基礎投資等，刺激汽車股續向好。吉利（００１７５）獲花旗升目標價及重申「

買入」評級，昨日股價勁升一成四後，今早進一步攀升，曾高見１９﹒０８元，半日收升４﹒７

６％，報１８﹒９４元；比亞迪（０１２１１）破頂高見１７７﹒９元後，倒跌１﹒８４％，報

１７０﹒５元；長汽（０２３３３）升３﹒９３％，報１３﹒７４元；華晨 （０１１１４）升

１﹒０４％，報６﹒８元；恆大汽車（００７０８）跌１﹒６２％，報２１﹒２元。

市場預期石油輸出國組織及其盟友可能延長限制產量計劃，另外，環球多國製造業數據反彈

，亦帶動油價回升。紐約期油收市報每桶３６﹒８１美元，升幅近３％。「三桶油」齊揚，中海

油（００８８３）升４﹒２７％，報７﹒３３元；中石油（００８５７）升３﹒１８％，報２﹒

２７元；中石化（００３８６）升２﹒２７％，報３﹒１６元；中石化冠德（００９３４）升１

﹒４３％，報２﹒８３元；中海油田服務（０２８８３）升３﹒９％，報４﹒７９元。



＊新醫藥股高開低走，藥明巨諾每手蝕７２５元＊



內地傳媒報道，目前光伏玻璃供不應求，１１月玻璃價格加速上揚，目前受益於薄玻璃的推

廣，雙玻組件滲透率快速提升。洛陽玻璃（０１１０８）升５﹒７９％，報４﹒５７元；陽光能

源（００７５７）升２﹒９２％，報０﹒１７６元；信義玻璃（００８６８）跌４﹒３４％，報

１５﹒８６元；信義光能（００９６８）跌０﹒５８％，報１３﹒６６元；建滔積層板（０１８

８８）升０﹒８１％，報１２﹒４８元。

藥明巨諾（０２１２６）今早首掛，開報２４﹒３５元，較２３﹒８元之招股價高出２﹒３

％，收報２２﹒３５元，比招股價低６％。同系藥明生物（０２２６９）受帶動走低，跌０﹒５

６％，報２１４﹒６元；藥明康德（０２３５９）升１﹒９８％，報１２８﹒５元；康方生物（

０９９２６）新藥階段數據理想，其自主研發的新型腫瘤免疫治療新藥Ｃａｄｏｎｉｌｉｍａｂ

與已公布研究數據的聯合用藥相比，在療效上有顯著提升。康方生物（０９９２６）升９﹒３５

％，報２５﹒１５元；金斯瑞生物科技（０１５４８）升５﹒０６％，報１１﹒２２元。



＊張智威：新經股最後炒作期，阿里巴巴望上３２０元＊



隔晚美市於大選前走高，港股跟隨今升破百天線位置，信誠聯席董事張智威向《經濟通通訊

社》表示，美股表現為港股帶來支持。市場正關注美國大選局勢，張智威指如特朗著當選，相信

會使許多不明朗因素消除，雖然早前有民調指拜登的支持度較高，但是他認為相關調查的準確度

不高，因此如特朗普成功連任，相信對市場前景相對樂觀，他料恆指於本周或可升破二萬五點水

平。

螞蟻集團（０６６８８）將於本周四（５日）上市，相關新經股進入了最後炒作期。張智威

則認為現時有螞蟻上市的憧憬與雙十一對電商股的提振之下，看好阿里巴巴（０９９８８）作最

後階段炒作，認為可於３００元以下水平，即現價２９９﹒６元買入，望可於雙十一完結

前再創新高，炒作至目標價３２０元位置。（ｃａ、ｐｌ、ｊｃ）

