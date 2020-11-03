《美元走勢－羅明立》觀望美國總統大選結果，歐元下行風險仍大

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０４﹒８０ １０４﹒６５ １０４﹒７０
歐元╱美元 １﹒１６６２ １﹒１６３７ １﹒１６６２
英鎊╱美元 １﹒２９３７ １﹒２９１５ １﹒２９２０
美元╱瑞郎 ０﹒９１９２ ０﹒９１７７ ０﹒９１７７
美元╱港元 ７﹒７５１８ ７﹒７５０１ ７﹒７５０８
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《美元走勢》美國大選前夕美股造好，道指收報２６９２５點，升４２３點或１﹒６％；標
普收報３３１０點，升４０點或１﹒２３％；納指收報１０９５７點，升４６點或０﹒４２％。
另外，美國１０月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值報５３﹒４，略高於預期的５３﹒３；同期，
ＩＳＭ製造業ＰＭＩ報５９﹒３，高於預期的５５﹒８。歐洲英法德同類指數終值亦向上修正，
數據利好風險胃納回升。
美國總統大選進行投票，市場觀望民主黨能否勝出並控制參眾兩院，倘若成事會對市場有刺
激作用；另外，市場亦關注大選會否引發司法覆核，出現憲制風波，估計不明朗因素將持續一段
時間，而市況將隨著哪個黨的領先而波動，雙方票數越接近越可能推高避險需求。
歐元區製造業採購經理人指數終值較預期為佳，但市場觀望美國總統大選結果，短線歐元只
能守住１﹒１６的支持，未見明顯回升，重上１﹒１７２０前下行風險仍然較大。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 買入日圓 １０４﹒９０ １０４﹒００ １０５﹒３０
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６８０ １﹒１５５０ １﹒１７３０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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