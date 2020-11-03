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即市新聞

03/11/2020 15:22

《美元走勢－羅明立》觀望美國總統大選結果，歐元下行風險仍大

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒８０　　　１０４﹒６５　　　１０４﹒７０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６６２　　　１﹒１６３７　　　１﹒１６６２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９３７　　　１﹒２９１５　　　１﹒２９２０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１９２　　　０﹒９１７７　　　０﹒９１７７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１８　　　７﹒７５０１　　　７﹒７５０８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國大選前夕美股造好，道指收報２６９２５點，升４２３點或１﹒６％；標
普收報３３１０點，升４０點或１﹒２３％；納指收報１０９５７點，升４６點或０﹒４２％。
另外，美國１０月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值報５３﹒４，略高於預期的５３﹒３；同期，
ＩＳＭ製造業ＰＭＩ報５９﹒３，高於預期的５５﹒８。歐洲英法德同類指數終值亦向上修正，
數據利好風險胃納回升。
　　美國總統大選進行投票，市場觀望民主黨能否勝出並控制參眾兩院，倘若成事會對市場有刺
激作用；另外，市場亦關注大選會否引發司法覆核，出現憲制風波，估計不明朗因素將持續一段
時間，而市況將隨著哪個黨的領先而波動，雙方票數越接近越可能推高避險需求。
　　歐元區製造業採購經理人指數終值較預期為佳，但市場觀望美國總統大選結果，短線歐元只
能守住１﹒１６的支持，未見明顯回升，重上１﹒１７２０前下行風險仍然較大。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０４﹒９０　　　１０４﹒００　　　１０５﹒３０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６８０　　　１﹒１５５０　　　１﹒１７３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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