【螞蟻上市】傳螞蟻Ｈ股機構投資者暗盤續錄成交，高招股價５０％

《經濟通通訊社３日專訊》螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）將在本周四
（５日）掛牌上市。內地媒體引述消息人士透露指，機構投資者持續在螞蟻Ｈ股的場外交易市場
，以每股約１２０元購買其股票，較８０元招股價上升５０％。
昨日亦有內媒報道指，機構投資者間的暗盤交易已錄３宗成交，成交價分別為１０８元、
１１５元和１２０元，較招股價８０元，升幅達３５－５０％。（ｃｗ）
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei
|香港要聞03/11/2020
【新冠肺炎】林鄭：4檢測中心月中啟用 檢測費降至每次240元
|中國故事03/11/2020
《神州經脈》螞蟻臨上市遭監管約談 美大選前外資助陣A股彈
|市場動向03/11/2020
恒大金九銀十賣樓1820億創新高 今年前十月抵去年全年
|香港政情03/11/2020
【香港政情】林鄭：訪京商討惠港措施 擬本月25日發表施政報告
|中國故事03/11/2020
【螞蟻上市】監管急拋網貸新規 螞蟻恐需擴充資本金拖累增長
|FOCUS03/11/2020
【FOCUS】美國大選快將揭曉 爛蘋果VS酸橙
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰