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03/11/2020 19:12

【螞蟻上市】傳螞蟻Ｈ股機構投資者暗盤續錄成交，高招股價５０％

　　《經濟通通訊社３日專訊》螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）將在本周四
（５日）掛牌上市。內地媒體引述消息人士透露指，機構投資者持續在螞蟻Ｈ股的場外交易市場
，以每股約１２０元購買其股票，較８０元招股價上升５０％。
　　昨日亦有內媒報道指，機構投資者間的暗盤交易已錄３宗成交，成交價分別為１０８元、
１１５元和１２０元，較招股價８０元，升幅達３５－５０％。（ｃｗ）

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