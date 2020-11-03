《小傳日記》花旗戰火盛，香江魚缸勁；藍戰士發力，兩萬五再覓

《小傳日記》花旗國總統大選日前夕，隔晚美股三大指數全線收升。香江魚缸裂口高開

２２９點報２４６８９點，神洲股市造好，美股三大指數期貨亦上揚，香江政府宣布今個星期四

（５日）到期嘅社交距離措施維持不變延長一個禮拜，無礙恆指升幅逐步擴大，大市盤中一度高

見２５０４８點突破兩萬五，兼創兩個月高，ＡＩＡ（０１２９９）、大象（００００５）等重

磅藍戰士領市，手機孖寶表現突出，恆指收升４７９點或近２巴仙，報２４９３９點，破十天

（２４６６１點）、五十天（２４５０４點）、百天線（２４７５０點），主板成交

１２９６﹒３２億銀，多近１２巴仙。國指收報１００７１點，升１３４點或逾１巴仙。

科指升１２８點或近２巴仙，報７７１４點。

重磅藍戰士造好，ＡＩＡ獲神洲銀保監會批准籌建四川分公司，抽高逾６巴仙，報

７７﹒９５銀；大象踼高逾３巴仙，報３３﹒８銀；中移動（００９４１）起哄升逾１巴仙，報

４９﹒０５銀；生發發（００３８８）跳近１巴仙，報３７８銀；建行（００９３９）踼高近２

巴仙，報５﹒６４銀；ＱＱ（００７００）軟近１巴仙，報５９８銀。

Ａ場兩市高開高走，上證綜指收報３２７１點，升４５點或逾１巴仙；深證成指收報

１３５８０點，升１５９點或逾１巴仙，總成交７８４７﹒３６億銀人仔，少逾３巴仙。



＊缸友真識嘆科指佬上撐，晶片需求高芯股好路數＊



花旗國嘅科技佬隔晚終於開車，連帶香江沉寂一排嘅科指都齊齊上揚，微盟（０２０１３）

抽高逾近４巴仙，報１０﹒１４銀；新東方在線（０１７９７）飆近３巴仙，報２５﹒７銀；同

程藝龍（００７８０）升逾２巴仙，報１２﹒９６銀；阿里健康（００２４１）升近２巴仙，報

２０﹒７銀；網龍（００７７７）漲近２巴仙，報１６﹒６２銀。螞蟻（０６６８８）就快上市

，但馬雲被中國四大監管機構進行約談，消息話，監管部門話會將螞蟻視為金融控股公司，集團

高層將受到更嚴格審視；消息無礙孖屐對母企阿里巴巴的信心，今日收漲逾半巴仙，報

２９９﹒８元；雖然有傳美團（０３６９０）回Ａ，不過公司就否認傳聞，今日股價升近半巴仙

２９６銀。

神州晶片聽聞都需求幾高下，係目前中美貿易困境下，令到部分企業嘅８吋晶圓產能提高至

９０％，特別中資芯片股，其中華虹半導體（０１３４７）飛起逾８巴仙，報３０﹒９銀；中芯

國際（００９８１）揚近半成，報２３﹒８５銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升逾１，報

７５﹒３５元；中電華大科技（０００８５）跳高近半成，報０﹒６９銀；上海復旦

（０１３８５）升踢高近６巴仙，報１２﹒４銀。



＊新規劃出台車佬升勢來，舜宇再爬頭升幅冠藍籌＊



神州國務院噚日發布新能源汽車產業發展規劃，提出２０２５年新能源車銷售量達到整體銷

售量２０巴仙左右，有阿爺撐住，砵砵車今日跑得特別快，吉利（００１７５）有花旗祝福兼升

目標價，彈近６巴仙，報１９﹒０８銀。長城汽車（０２３３３）走高逾７巴仙，報１４﹒１６

銀；東風集團（００４８９）跳近４巴仙，報５﹒７４銀；北京汽車（０１９５８）走高近２巴

仙，報２﹒９銀。比亞迪（０１２１１）就慘豬啦，朝早創上市新高後隨即跌返落，埋單唔見近

２巴仙，報１７０﹒３銀；廣汽（０２２３８）都冇運行，跣低近３巴仙，報８﹒１３銀。

蘋果將於當地時間１０號搞發布會，加上調查機構Ｃａｎａｌｙｓ出報告話，預期到

２０２１年智能配件市場規模將逾５億台，當中智能手帶及真無線耳機的出貨量將分別逾２億組

及３﹒５億。手機孖寶升幅進一步擴大，舜宇（０２３８２）連升２日，抽升９８巴仙，報

１４１銀；係藍戰士中升幅冠軍。瑞聲科技（０２０１８）飛近４巴仙，報４２﹒３５銀；高偉

電子（０１４１５）跳逾４巴仙，報３﹒５８銀；丘鈦科技（０１４７８）升３巴仙，報８﹒８

元。至於聯想（００９９２）中期盈利按年勁升四成四創歷史新高，績後曾經升逾２巴仙，不過

收市軟腳近半巴仙，報４﹒９１銀。



＊三桶油彈起中海油最勁，神州賣金條金股唔嘢少＊



孖屐預期石油輸出國組織同盟友可能延長限制產量計劃，另外，多國製造業數據反彈，帶動

油價回升。「三桶油」齊齊彈起，中海油（００８８３）炒高近４巴仙，報７﹒２９銀；中石油

（００８５７）揚逾３巴仙，報２﹒２７銀；中石化（００３８６）飛起近３巴仙，報３﹒１７

銀；中海油田服務（０２８８３）飆近３巴仙，報４﹒７３銀。

神州黃金協會最新統計數據顯示，第三季黃金消費明顯回暖，期內消費量為２２４﹒８噸，

按季增長２８﹒７１巴仙。金條有人捧場，部分金礦佬今日表現醒神，紫金（０２８９９）炒高

近３巴仙，報６﹒２１銀；山東黃金（０１７８７）彈高逾１巴仙，報１９﹒２銀；中國黃金

（０２０９９）急揚逾４巴仙，報１０﹒５６銀；兩倍槓桿嘅南方黃金（０７２９９）則漲近１

巴仙，報８﹒８９銀。不過招金（０１８１８）吐逾１巴仙，報１０﹒４４銀。請請！



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