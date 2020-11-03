《真知灼見－溫灼培》從世界黃金協會Ｑ３報告看金價

《真知灼見》上周四（１０月２９日），世界黃金協會（ＷＧＣ）公布全球第三季（Ｑ３）

度黃金供求報告。報告顯示，季內全球黃金的總需求量為８９２﹒３噸，按季按年分別大跌

１２﹒２％及１８﹒８％。至於第三季全球黃金總需求量更是自２００９年第三季以來最低。在

整體黃金需求中，投資黃金繼續佔據最大的比重達５５％，相反，飾金需求只佔３７％。至於中

央銀行於第三季更見淨沽金情況，不排除與各央行需要籌集資金救經濟有關。至於工業用金，其

變化則相對穩定，在整體黃金需求佔比中，保持約於８％水平。



＊上季中國續成全球實金需求大國＊



個別國家方面，於第三季中國繼續成為全球實金（首飾及金條金幣，不計算投資）需求大國

，其需求量遠高於任何國家達到１８３﹒８噸水平，遠高於排行第二位，只有８６﹒６噸需求量

的印度。第三位是美國，但更令人驚訝是排行第四位是土耳其，其總需求量竟達５５噸，較其以

往一般的需求量增加達一倍多。

按筆者計算，第二季現貨黃金的平均價格（按路透社提供的每日收市價計算）為

１７１２﹒５５美元，第三季則為１９１１﹒０１美元，即平均金價上升了１１﹒５％。而值得

留意是，按筆者所觀察，普遍國家於第三季對實金的需求，即黃金首飾及金條金幣等，較第二季

度均見有所上升。這給予我們一個重要訊息，就是金價雖高企１９００美元以上，但仍無阻消費

者對實金的需求。有了這資料，料將有助往後我們作為衡量金價水平。亦為此因，筆者料現時金

價大約可穩定於１９００美元水平。



＊金價首個支持料於１８５０美元＊



當然，對黃金的最大需求始終是投資需求，但相信，只要美元的領導地位一直被受挑戰，當

市場對全球第一大貨幣美元的地位感質疑，黃金將繼續能充當資金避難所角色而被市場追捧，並

使金價有望可進一步上升。技術上，金價首個支持料於１８５０美元，更龐大的一個支持料為

１８００美元。相反，只要日後美元地位受挫，不排除金價有機重上２０００美元之上，甚至再

次考驗今年８月高位約２０７０美元水平。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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