《匯海澤言－葉澤恆》儲局政策現局限性，資金或避險留意日圓走勢

《匯海澤言》美國昨日（２日）公布的經濟數據個別發展。其中，美國供應管理協會公布的

１０月份製造業ＰＭＩ指數回升，由９月時的５５﹒４，升至１０月份的５９﹒３，是前年１１

月以來最高，而市場原先預期只會升至５５﹒８。雖然商業設備及機械等投資生產回暖，反映美

國商業信心回升及企業投資持續回升，但是消費品生產的訂單增長放緩，或反映新一輪紓困方案

未能在大選前通過下，美國消費市場可能轉弱，而且更可能影響往後美國的企業設備及機械技投

資。由於美國大選關係，本周聯儲局的議息時間將順延一日開始，到香港時間周五凌晨３點才公

布議息結果。市場普遍預期央行將維持利率及貨幣政策不變。由於聯儲局的資產負債表已經快速

擴大，故如果再推出新的刺激貨幣政策，對經濟的刺激作用可能減少。若聯儲局仍希望把更長期

的債息壓低，有可能調整購買債券的分布，轉為偏重於較長年期的債券。至於大選方面，由於兩

人的支持率再度收窄，可能引發選舉爭議，而資金可能流向避險資產。預料美匯指數短期將在

９３﹒５至９５之間上落。



＊料英倫銀行本周或推出新一輪寬鬆貨幣政策＊



英國的確診人數升至超過一百萬人後，英國宣布由明日開始啟動新一輪的封城措施，至少一

個月。與此同時，英國與歐盟的貿易談判仍然繼續。英國首相約翰遜表示，雖然雙方正尋求收窄

分歧，但進展有限。英國提出把捕魚權的談判，押後至明年才重新啟動，可能影響到歐盟在這個

領域的主導性。德法兩國將於明年及後年舉行大選，究竟兩國現政府是否願意承擔有關談判的風

險，可能是一個較大的疑問。預料英倫銀行本周議息時，或加碼量寬計劃。預料英鎊兌美元短期

在１﹒２８至１﹒３１５０之間上落。



＊外圍不明朗因素多，投資者仍可吸納日圓＊



日本疫情雖然出現放緩，但對經濟的打擊逐漸明顯。日本１０月製造業ＰＭＩ指數終值升至

４８﹒７，較初值的４８為高，但已經連續第十八個月處於收縮的情況。調查指，多個分類指數

均再次出現收縮，而且就業情況快速惡化。然而，從日本央行上周議息的聲明及央行行長的講話

，似乎央行年底的議息會議，都未必推出寬鬆的貨幣政策。更何況，目前外圍的不明朗因素仍然

較多，故資金仍可能再度流向避險資產。因此，建議投資者當美元兌日圓於１０５前買日圓，目

標１０３﹒８５，升穿１０５﹒６０止蝕。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

