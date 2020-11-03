《宏觀銓局－馬桂銓》大選

《宏觀銓局》有讀者問到，一旦民主黨大獲全勝，掌握總統寶座，兼參眾兩院控制權，會否

為美國帶來龐大赤字，並打擊經濟前景？目前民意調查的確顯示民主黨會大勝。然而，無論民主

黨或共和黨橫掃大選，理應對美國經濟都有利，因為政府團結，自然會避免陷入僵局。不論是民

主黨加大政府開支的政策，還是共和黨的減稅方案，都會迅速通過，這兩項政策均有利美國經濟

。

事實上，眾多投資者憂慮民主黨大勝會大幅加稅並加強各方監管，將影響營商環境。然而，

目前美國失業率高達７﹒９％，兩年後亦要舉行中期選舉，民主黨應該傾向於支持經濟增長和加

強就業的政策。有調查發現，美國選民厭倦國會陷入僵局，政客理應受選民或選區所推動。另有

意見認為投資者支持民主黨勝出。自９月中旬以來，民意調查顯示民主黨節節領先，而標準普爾

５００指數和美國１０年期國債收益率均見反彈。

當然亦有人質疑，龐大的政府開支和減稅措施，不但未必能支持經濟復甦，反而會有害。事

實上，信用評級機構標準普爾近日便表示，因疫情而大幅提高開支以支付醫療系統、企業及在職

人士，徹底改變了好些國家的財政，並可能導致主權評級下調。但是，不單美國大花金錢協助國

民、支撐經濟，其他發展中及發達國家亦執行類似政策。所以如果美國主權評級被下調，許多國

家亦會面臨同樣的命運。此外，美國主權評級亦非首次遭下調。在２０１１年全球金融危機後美

國的預算赤字增加，便促使標普將其主權評級從ＡＡＡ降至ＡＡ＋，但美國國債價格在降級後即

時上升，標普５００指數亦在２０１１年底至２０１６年奧巴馬總統任期結束期間上升了超過

８０％。國家的債務增加自然令人憂慮，但更值得關注的是如何運用資金。假如投資有道，能夠

改善國民生活和福祉，當然是「可圖之利」。

美國企業第三季度業績至今仍然好過預期。標普５００指數成分股中，有兩成二企業公布了

業績，其中８３％表現超出逾期。第三季度企業的收益跌幅從十月初的２１％收窄至１７％。收

入方面，有七成三企業表現好過預期，令總體收入跌幅收窄至６％。

宏觀數據顯示，美國經濟從疫情影響中逐步恢復。申領失業救濟金的人數仍大幅高於肺炎疫

情前的水平，但已陸續減少。另外，多項指標都顯示房地產市場表現穩健，主要是得到低息環境

支持。採購經理指數ＰＭＩ亦相當強韌，直到１０月份，製造業和服務業均現升勢。

資產配置方面，筆者維持取向，繼續偏好包括投資級和非投資級別的企業債券，同時繼續選

取包含不同資產類別，備有債券和股票的投資組合。九月早期的市場調整過後，市場已經反彈。

美國總統大選難免令市場波動加劇。但長遠來看，美國經濟走勢正面，企業盈利會勝過預期，疫

苗亦必定會面世。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

