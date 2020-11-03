  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/11/2020 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》大選

　　《宏觀銓局》有讀者問到，一旦民主黨大獲全勝，掌握總統寶座，兼參眾兩院控制權，會否
為美國帶來龐大赤字，並打擊經濟前景？目前民意調查的確顯示民主黨會大勝。然而，無論民主
黨或共和黨橫掃大選，理應對美國經濟都有利，因為政府團結，自然會避免陷入僵局。不論是民
主黨加大政府開支的政策，還是共和黨的減稅方案，都會迅速通過，這兩項政策均有利美國經濟

　　事實上，眾多投資者憂慮民主黨大勝會大幅加稅並加強各方監管，將影響營商環境。然而，
目前美國失業率高達７﹒９％，兩年後亦要舉行中期選舉，民主黨應該傾向於支持經濟增長和加
強就業的政策。有調查發現，美國選民厭倦國會陷入僵局，政客理應受選民或選區所推動。另有
意見認為投資者支持民主黨勝出。自９月中旬以來，民意調查顯示民主黨節節領先，而標準普爾
５００指數和美國１０年期國債收益率均見反彈。
　　當然亦有人質疑，龐大的政府開支和減稅措施，不但未必能支持經濟復甦，反而會有害。事
實上，信用評級機構標準普爾近日便表示，因疫情而大幅提高開支以支付醫療系統、企業及在職
人士，徹底改變了好些國家的財政，並可能導致主權評級下調。但是，不單美國大花金錢協助國
民、支撐經濟，其他發展中及發達國家亦執行類似政策。所以如果美國主權評級被下調，許多國
家亦會面臨同樣的命運。此外，美國主權評級亦非首次遭下調。在２０１１年全球金融危機後美
國的預算赤字增加，便促使標普將其主權評級從ＡＡＡ降至ＡＡ＋，但美國國債價格在降級後即
時上升，標普５００指數亦在２０１１年底至２０１６年奧巴馬總統任期結束期間上升了超過
８０％。國家的債務增加自然令人憂慮，但更值得關注的是如何運用資金。假如投資有道，能夠
改善國民生活和福祉，當然是「可圖之利」。
　　美國企業第三季度業績至今仍然好過預期。標普５００指數成分股中，有兩成二企業公布了
業績，其中８３％表現超出逾期。第三季度企業的收益跌幅從十月初的２１％收窄至１７％。收
入方面，有七成三企業表現好過預期，令總體收入跌幅收窄至６％。
　　宏觀數據顯示，美國經濟從疫情影響中逐步恢復。申領失業救濟金的人數仍大幅高於肺炎疫
情前的水平，但已陸續減少。另外，多項指標都顯示房地產市場表現穩健，主要是得到低息環境
支持。採購經理指數ＰＭＩ亦相當強韌，直到１０月份，製造業和服務業均現升勢。
　　資產配置方面，筆者維持取向，繼續偏好包括投資級和非投資級別的企業債券，同時繼續選
取包含不同資產類別，備有債券和股票的投資組合。九月早期的市場調整過後，市場已經反彈。
美國總統大選難免令市場波動加劇。但長遠來看，美國經濟走勢正面，企業盈利會勝過預期，疫
苗亦必定會面世。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話03/11/2020
【美國大選】拜登倘上台騰訊阿里或再破頂　結果若爭拗為最壞結局
開市Good Morning03/11/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：現階段忌追內銀股
中國故事03/11/2020
【螞蟻上市】螞蟻高管上市前夕遭約談　金融監管「緊箍咒」上身
中國故事02/11/2020
《神州經脈》財新製造業PMI九年半高　滬指微升外資加大流入
開市Good Morning02/11/2020
《開市Good Morning》溫傑：比亞迪績佳可繼續持有
生財有道30/10/2020
Bitcoin升到似火箭 點樣買賣最方便?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>