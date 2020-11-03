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即市新聞

03/11/2020 16:11

重磅金融股造好，港股升４７９點收２４９３９突破多條主要平均線

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國總統大選日前夕，隔晚美股三大指數全線收升。港股裂口高
開２２９點報２４６８９點，內地股市造好，美股三大指數期貨亦上揚，港府宣布本周四
（５日）到期的社交距離措施維持不變並延長一周，無礙大市升幅逐步擴大，恆指盤中一度高見
２５０４８點突破兩萬五，兼創兩個月高，友邦（０１２９９）、匯控（００００５）等重磅股
領市，手機設備股表現突出。恆指最終收升４７９點或１﹒９６％，報２４９３９點，破十天
（２４６６１點）、五十天（２４５０４點）、百天線（２４７５０點），主板成交
１２９６﹒３２億元增加１１﹒５７％。國指收報１００７１點，升１３４點或１﹒３６％。
　　科指方面，市場聚焦阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團（０６６８８）實際控制人馬雲
被監管機構約談的消息，以及市傳美團（０３６９０）計劃回Ａ，兩者均收揚，科指升１２８點
或１﹒７％，報報７７１４點。
　　重磅股造好，友邦獲中國銀保監會批准籌建四川分公司，收升６﹒２７％，報７７﹒９５元
；匯控揚３﹒０５％，報３３﹒８元；中移動（００９４１）升１﹒０３％，報４９﹒０５元；
港交所（００３８８）升０﹒９６％，報３７８元；建行（００９３９）走高１﹒８１％，報
５﹒６４元。
　　Ａ股兩市高開高走，上證綜指收報３２７１點，升４５點或１﹒４２％；深證成指收報
１３５８０點，升１５９點或１﹒１９％。兩市總成交７８４７﹒３６億人幣減少３﹒４１％。

＊美國總統選戰最後直路，油金齊漲＊

　　美國總統大選選戰進行得如火如荼，首個票站將於香港時間今日下午６時開放，原油期貨在
亞洲時段持續上揚，三桶油走高。中海油（００８８３）揚３﹒７％，報７﹒２９元；中石化
（００３８６）升２﹒５９％，報３﹒１７元；中石油（００８５７）走高３﹒１８％，報
２﹒２７元。Ｆ三星原油期（０３１７５）漲６﹒０７％，報２﹒４８２元；中海油服
（０２８８３）升２﹒６％，報４﹒７３元。外電報道，俄羅斯能源部長諾瓦克與國內石油公司
高層會會面，討論石油出口國組織與減產盟國，將原定明年１月下調減產幅度的限期，推遲３個
月的可能性。
　　第三季中國黃金消費明顯回暖，消費量按季增長近２９％。加上外圍政治不明朗和聯儲局議
息會議即將召開，刺激資金流入金市避險，山東黃金（０１７８７）升１﹒３７％，報１９﹒２
元；紫金（０２８９９）揚２﹒６４％，報６﹒２１元；恆興黃金（０２３０３）升１﹒６１％
，報３﹒１５元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）微升０﹒３３％，報１３７５﹒５元。

＊馬雲被約談阿里照升，任正非稱加大投資舜宇冠藍籌＊

　　螞蟻集團明日公布招股結果，後日（５日）Ａ＋Ｈ股同步掛牌，惟昨日收市後馬雲被中國四
大監管機構進行約談，消息指，監管部門稱將把螞蟻視為金融控股公司，集團高層將受到更嚴格
審視；消息無礙市場對母企阿里巴巴的信心，收升０﹒６７％，報２９９﹒８元。有傳美團正考
慮最快明年回Ａ，或於深交所創業板上市，集團拒絕回應，股價盤中仍高見３０２﹒４元破頂，
收升０﹒４８％，報２９６元。騰訊（００７００）將加入其微信用戶針對美國政府提出的訴訟
，軟０﹒５８％，報５９８元。內媒報道，近期內地８吋圓晶產能緊張，多間晶圓代工以及ＩＣ
設計公司均料漲價，晶片股造好，華虹半導體（０１３４７）漲８﹒４２％，報３０﹒９元，為
表現最佳科指股；中芯（００９８１）亦升４﹒６１％，報２３﹒８５元。
　　中國國務院公布《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－２０３５年）》，戰略部署涉及５
項，包括提高技術創新能力、構建新型產業生態等。車股個別發展，吉利（００１７５）升
５﹒５３％，報１９﹒０８元；廣汽（０２２３８）跌２﹒８７％，報８﹒１３元；長汽
（０２３３３）走高７﹒１１％，報１４﹒１６元；傳遼寧省政府考慮推動華晨中國
（０１１１４）母企華晨汽車集團進行司法重整，解決債務問題，華晨中國揚２﹒２３％，報
６﹒８８元。
　　華為創辦人任正非表示，明年及後年是華為要集中優勢兵力打贏「殲滅戰」，將額外增加數
十億美元的攻關經費投入，相關概念股普升，舜宇（０２３８２）漲升７﹒８％，報１４１元，
為本日表現最佳藍籌。瑞聲（０２０１８）揚３﹒５５％，報４２﹒３５元；長飛光纖光纜
（０６８６９）走高４％，報１０﹒９２元；比亞迪電子（００２８５）跌１﹒５９％，報
３３﹒９５元。

＊９月香港零售額按月跌幅收窄，九置、太Ａ追落後＊

　　９月本港零售業總銷貨價值按年下跌１２﹒９％，略遜於市場預期，但按月跌幅收窄，租務
股跑出太古Ａ（０００１９）走高４﹒９４％，報３７﹒２元；九置（０１９９７）升
５﹒４６％，報３１﹒８５元；港鐵（０００６６）微升０﹒２６％，報３８﹒５元；新地
（０００１６）升３﹒１２％，報１００﹒７元；領展（００８２３）升１﹒６１％，報
６０﹒０５元。（ｎｓ）

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