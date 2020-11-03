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即市新聞

03/11/2020 12:03

《股金豐采－涂國彬》大選前夕添觀望，金價千九續徘徊

　　《股金豐采》在美國大選之前，投資者還是非常焦慮的，畢竟不到最後一刻誰也不能確定。
局勢不明朗性恐怕還將延續一段時間，投資者更傾向謹慎觀望。
　　恐慌指數ＶＩＸ雖然在周一（２日）回落２﹒３４％至３７﹒１３，但相比前一兩個月還是
處在一個高位。歐美股市做出反彈，油價結束三日連跌，但風險資產要做好隨時調整的準備。美
元還是有避險需求的支持。美匯指數上行動能明顯增加，重新站上９４水平，連續反彈四日至
９４﹒１２９。金價倒是沒有像之前那樣和美元呈現負相關性，而是連續反彈兩日。
　
＊經濟復甦待時，央行料有行動＊
　
　　金價在１０月大部分時間都圍繞１９００美元上落，沒有利好消息，同時又有寬鬆的貨幣政
策作為支持，金價處於一個找不到方向震盪的階段。直到１０月２８和２９日下行壓力明顯增加
，跌至百日線下方，直到１１月才重新回到該水平之上，但金價仍然未能收復１９００美元一線

　　短線看，還是震盪為主，５０日線阻力不小。但，長期來說，無論誰當選總統，經濟基本面
還有待時間恢復，英歐央行推出更多刺激的預期升溫的同時，投資者也在等待美聯儲本周的議息
會議，看是否會暗示１２月會有行動。故而金價繼續有基本面支持，保持在大的上行趨勢中。
　　白銀這幾日也跟隨黃金做出反彈，重新站上２４美元和１００日線，回到之前的５０至
１００日線區間運行。從８月高位開始的調整尚未結束，但白銀下行空間暫時有限，２０美元支
持強。短線預料繼續和黃金一同震盪，等待未來做出突破。
　
＊鉑金弱勢未改＊
　
　　鈀金在上周經歷了明顯的調整，將重心直接下調至２２００美元，好在本周開始能夠守住該
水平，暫時不至於有進一步下探，已經連續上漲兩日至２２２０﹒４美元，但反彈動能還是有限
，短線內不容易重新回到２４００美元上方。鉑金也有反彈，周一結束三日連跌而升１﹒３１％
，但並沒有突破現有運行區間，９００美元阻力仍大。貴金屬市場整體都在一個調整狀態，和其
他資產一樣，都在等待這個非常關鍵的一周。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，
本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金
（０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財
務權益。）
　
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