《股金豐采－涂國彬》大選前夕添觀望，金價千九續徘徊

《股金豐采》在美國大選之前，投資者還是非常焦慮的，畢竟不到最後一刻誰也不能確定。

局勢不明朗性恐怕還將延續一段時間，投資者更傾向謹慎觀望。

恐慌指數ＶＩＸ雖然在周一（２日）回落２﹒３４％至３７﹒１３，但相比前一兩個月還是

處在一個高位。歐美股市做出反彈，油價結束三日連跌，但風險資產要做好隨時調整的準備。美

元還是有避險需求的支持。美匯指數上行動能明顯增加，重新站上９４水平，連續反彈四日至

９４﹒１２９。金價倒是沒有像之前那樣和美元呈現負相關性，而是連續反彈兩日。



＊經濟復甦待時，央行料有行動＊



金價在１０月大部分時間都圍繞１９００美元上落，沒有利好消息，同時又有寬鬆的貨幣政

策作為支持，金價處於一個找不到方向震盪的階段。直到１０月２８和２９日下行壓力明顯增加

，跌至百日線下方，直到１１月才重新回到該水平之上，但金價仍然未能收復１９００美元一線

。

短線看，還是震盪為主，５０日線阻力不小。但，長期來說，無論誰當選總統，經濟基本面

還有待時間恢復，英歐央行推出更多刺激的預期升溫的同時，投資者也在等待美聯儲本周的議息

會議，看是否會暗示１２月會有行動。故而金價繼續有基本面支持，保持在大的上行趨勢中。

白銀這幾日也跟隨黃金做出反彈，重新站上２４美元和１００日線，回到之前的５０至

１００日線區間運行。從８月高位開始的調整尚未結束，但白銀下行空間暫時有限，２０美元支

持強。短線預料繼續和黃金一同震盪，等待未來做出突破。



＊鉑金弱勢未改＊



鈀金在上周經歷了明顯的調整，將重心直接下調至２２００美元，好在本周開始能夠守住該

水平，暫時不至於有進一步下探，已經連續上漲兩日至２２２０﹒４美元，但反彈動能還是有限

，短線內不容易重新回到２４００美元上方。鉑金也有反彈，周一結束三日連跌而升１﹒３１％

，但並沒有突破現有運行區間，９００美元阻力仍大。貴金屬市場整體都在一個調整狀態，和其

他資產一樣，都在等待這個非常關鍵的一周。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，

本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金

（０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財

務權益。）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

