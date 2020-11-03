《鍾之日記》大選前夕股市揚，螞蟻上市遇冷箭

《鍾之日記》１１月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國總統大選於當地時間周二展開，美國５０個州份及哥倫比亞特區會在香港時間４日（周

三）起陸續開票。受新冠疫情影響，不少美國選民已選擇使用郵寄形式投票，因此部分州份可能

需時數天或數周才能得出完整的點票結果。

爭取連任的特朗普，與民主黨總統候選人拜登的選戰激烈，兩人在政綱上亦有很多不同地方

。特朗普倡議提升美國作為強國的影響力，削弱國際多邊框架，視中國為頭號打擊對象等；拜登

則是多邊主義擁護者，主張重返並鞏固國際多邊框架，組建講求「規則」和「民主」的國家聯盟

，應對中國等國的潛在挑戰。

選戰亦帶來賭戰，英國博彩業界估計，全球就美國大選投注總額達１０億英鎊（即約１００

億港元）。在賠率方面，拜登勝選機會較高，有人重飛押注拜登贏。



＊恆指曾破兩萬五，Ａ場兩連升＊



大選日前夕，隔晚美股三大指數全線收升。港股裂口高開２２９點報２４６８９點，Ａ場造

好，美股三大指數期貨亦上揚，恆指盤中一度高見２５０４８點突破兩萬五，兼創兩個月高，友

邦（０１２９９）、匯控（００００５）等重磅股領市，手機設備股表現突出。恆指最終收升

４７９點或１﹒９６％，報２４９３９點，主板成交１２９６﹒３２億元增加１１﹒５７％。

滬綜指今日高開高走，在多個行業板塊拉漲下，全日收升１﹒４２％，連升兩個交易日，報

３２７１﹒０７點，深成指升１﹒１９％，科創板期待螞蟻集團（０６６８８）

（滬：６８８６８８）周四（５日）上市，科創５０指數急漲３％。兩市全日成交７８４７億元

人民幣，按日減少３﹒４％。



＊螞蟻上市前監管抓辮子，小貸業務增長空間收窄＊



即將於周四中港上市的螞蟻集團出現暗湧，人行等部門起草《網絡小額貸款業務管理暫行辦

法（徵求意見稿）》，並於四大金融監管部門對螞蟻集團進行監管約談同一天晚上發布。外界解

讀新規劍指螞蟻，因新規限制小貸公司，在單筆聯合貸款中出資不得低於３０％，而螞蟻小貸業

務嚴重低於監管紅線。

截至今年６月，螞蟻金服只有約２％貸款本金在資產負債表內，但形成了約１﹒７萬億元人

民幣的巨額聯合貸款，帶來龐大的表外金融資產風險之餘，螞蟻集團亦藉此賺取高額手續費及利

息。新規實施後，螞蟻集團若保持聯合貸款規模不變，以聯合貸款佔六成計算，螞蟻集團的資本

金至少需要擴充約１﹒７倍至９５０億元人民幣，且如果螞蟻集團日後要擴大網貸業務，還需要

不停補充資本金。

目前，螞蟻集團的微貸科技佔總收入達３９﹒４％，超過了數字支付及商家服務，且後者增

速呈放緩趨勢。大行富瑞認為，新規釋放了當局收緊金融控股公司規管的強烈訊號，可能會導致

該行業成長放緩，以及降低貸款撮合業務的利潤率。阿里巴巴（０９９８８）全日價升０﹒７％

，報２９９﹒８元。

另外，有傳美團（０３６９０）擬發行Ａ股，股價一度急升超過３００元關，全日則升

０﹒５％，報２９６元。



＊規劃調低目標，個別車股散水＊



國務院辦公廳印發《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－２０３５年）》，提出力爭經過

１５年的持續努力，中國新能源汽車核心技術達到國際先進水平，質量品牌具備較強國際競爭力

。

各大券商發報告，看好新能源汽車產業鏈的發展。其中，中金認為，產業發展規劃明確了發

展新能源汽車是中國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路 ，是應對氣候變化、推動綠色發展的

戰略舉措。預料對新能源汽車整車和產業鏈標的形成了長期利好。中信証券亦指，發展規劃進一

步提升了新能源汽車產業鏈投資確定性。

規劃提出數項目標，包括到２０２５年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的

２０％左右。不過，有關目標與去年年底發佈的徵求意見稿相比，２０２５年新能源汽車新車銷

量的目標有所調低，當時的意見稿提出２０２５年的佔比為２５％。

雖有國策扶持，但新能源汽車銷量目標趨保守，車股今日個別發展。廣汽（０２２３８）吐

２﹒９％，比亞迪（０１２１１）亦跌２％；惟長城汽車（０２３３３）飆７﹒１％，吉利

（００１７５）續炒高，收漲５﹒５％。



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